Carpi. Evasione dell’Iva: la Guardia di Finanza di Modena sequestra beni per oltre 650mila euro. Inclusi conti a San Marino

La Guardia di Finanza di Modena ha sequestrato beni per oltre 650mila euro a un imprenditore di Carpi, indagato per evasione fiscale. L’uomo, in qualità di amministratore di due società nel settore dei pezzi di ricambio per automezzi, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione Iva e occultato o distrutto le scritture contabili. Le indagini hanno rivelato un presunto schema fraudolento per evadere le imposte, mediante l’acquisto di pezzi di ricambio in esenzione di Iva e la successiva vendita a imprese nazionali con l’applicazione dell’Iva ma senza versarla all’Erario. Il provvedimento di sequestro è stato esteso anche all’estero, dove sono state sequestrate somme e beni di valore detenuti in una cassetta di sicurezza a San Marino.