Caso Golinucci, attesa per la decisione sulla richiesta di archiviazione

La mamma di Cristina: “Le scuse dello Stato non bastano, voglio la verità”. L’avvocato della famiglia: “Si indaghi su tre uomini, predatori sessuali”

La madre di Cristina Golinucci crede che questi tre uomini possano avere informazioni cruciali sulla scomparsa di sua figlia e chiede che vengano ulteriormente indagati. Gli avvocati della famiglia ritengono che ci siano elementi sufficienti per sospettare il coinvolgimento di questi individui e vogliono che la verità venga finalmente scoperta dopo così tanti anni di incertezza.

La decisione del gip sulla richiesta di archiviazione potrebbe arrivare nelle prossime settimane e sarà un momento cruciale per la madre e gli avvocati di Cristina. Sperano che questa volta le indagini non vengano chiuse senza alcun risultato e che sia fatto tutto il possibile per trovare la verità sulla scomparsa di Cristina.

La lotta di Marisa Degli Angeli è durata già troppo a lungo, ma non si arrenderà finché non avrà ottenuto giustizia per sua figlia. Spera che questa volta le autorità ascolteranno le sue richieste e che il caso venga finalmente risolto.

La scomparsa di Cristina Golinucci è ancora un mistero e la sua famiglia continua a vivere con il dolore e l’incertezza. Sperano che questa volta la giustizia venga fatta e che Cristina possa finalmente riposare in pace.