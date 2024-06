Caso Titoli. Di nuovo un’assenza, come testimone, dell’ex console di San Marino a Bologna avv. Fabio Zanotti (ex Pres. Cda Carisp). Il giudice trasmette gli atti all’inquirente per valutare un procedimento per diserzione del teste

All’inizio dell’udienza del 24 giugno 2024 del processo denominato “TITOLI” il teste avv. Fabio Zanotti, ex Console della Repubblica di San Marino ed ex Presidente della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, non si è nuovamente presentato a causa di malattia, dopo aver inviato nuovamente un certificato medico al Tribunale di San Marino.

Una malattia che gli avrebbe impedito di poter essere escusso. Un’assenza che al giudice del processo, il Commissario della Legge prof. Vico Valentini, non è andata giù. Infatti, proprio a causa di questa reiterata assenza, il Commissario Valentini ha disposto la trasmissione degli atti all’inquirente, segnalando la reticenza dell’ex Console di San Marino per non essersi presentato in Tribunale per essere escusso in qualità di testimone nel processo Caso Titoli, e quindi valuti l’apertura di un procedimento per diserzione del teste.