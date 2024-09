Cattolica, Consigliere Mauro: “Pronto soccorso promesso, ma la realtà è un depotenziamento dell’ospedale Cervesi”

Il Consigliere Comunale di Cattolica, Flavio Mauro, ha lanciato un duro attacco all’amministrazione cittadina, accusandola di non aver mantenuto le promesse elettorali riguardanti il potenziamento del pronto intervento cittadino. In campagna elettorale, le attuali forze politiche avevano promesso di trasformare il pronto intervento di Cattolica in un pronto soccorso vero e proprio. A quasi tre anni di distanza, Mauro denuncia non solo la mancata realizzazione di questa promessa, ma un progressivo depotenziamento della struttura, che da pronto intervento è stata ridotta a Centro di Assistenza Urgenze (CAU).

Mauro critica l’amministrazione per non aver difeso gli interessi della città e per essersi piegata ai voleri della regione, illudendo i cittadini con promesse che, secondo lui, erano irrealizzabili. La situazione è diventata così critica che, come riportato da Mauro, pochi giorni fa si è dovuto attendere 25 minuti prima dell’arrivo dei soccorsi, un ritardo che poteva risultare fatale.

Il Consigliere sottolinea anche le gravi carenze strutturali e di risorse dell’ospedale Cervesi, che compromettono il lavoro degli operatori sanitari e mettono a rischio la sicurezza dei pazienti. Mauro promette di tenere alta l’attenzione su questo tema, annunciando che presenterà un’interrogazione durante il prossimo consiglio comunale per chiedere chiarezza e soluzioni immediate.

Mauro ha anche annunciato di voler collaborare con la capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, Marta Evangelisti, per monitorare la situazione e garantire che l’ospedale Cervesi diventi finalmente un punto di riferimento per la zona sud della provincia di Rimini e le aree interne della Valconca.