Cattolica. Donna circola contro mano in autostrada: Intervento tempestivo della Polizia Stradale

Questa mattina, intorno alle 11, una donna alla guida di una Nissan Micra ha imboccato l’autostrada A14 dal casello di Cattolica, dirigendosi verso Bologna. La manovra errata l’ha portata a percorrere la corsia Sud in direzione opposta. L’incidente ha immediatamente sollecitato l’intervento della Polizia Stradale, che, ricevuto l’allerta, è riuscita a fermare il veicolo in tempo utile. Gli agenti hanno messo in sicurezza la conducente, evitando così potenziali incidenti gravi. Grazie alla prontezza delle forze dell’ordine, si è scongiurato un possibile disastro sulle strade.