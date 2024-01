Assoluzione di una dottoressa dopo indagini durate sette anni per la morte di un uomo a causa di una trombosi. La dottoressa dell’ospedale di Cattolica è stata completamente scagionata dal tribunale di Rimini. L’uomo era stato visitato due giorni prima della sua morte per un dolore alla spalla, ma le indagini hanno dimostrato che non c’è alcun collegamento tra la visita e il decesso. La sentenza finale ha confermato che la dottoressa non ha commesso alcun reato.