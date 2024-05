Cattolica. Ladro perde un braccio durante una rapina ad un bancomat con esplosione. È in condizioni critiche, fuggiti i complici

Un uomo di 36 anni proveniente dall’Europa dell’Est, residente a Forlì, si trova in condizioni critiche ma in miglioramento dopo aver perso un braccio nel tentativo di far esplodere un bancomat a Cattolica. L’incidente si è verificato presso la filiale di Riviera Banca situata nel centro commerciale Diamante. Dopo un primo tentativo non riuscito di far esplodere lo sportello, i ladri hanno provato a far saltare il muro per raggiungere la cassaforte, ma durante l’esplosione uno di loro è rimasto gravemente ferito. I carabinieri hanno trovato l’uomo immerso nel sangue, tenendo il moncone del braccio con la mano rimasta. È probabile che non sia riuscito a fuggire in tempo dopo aver installato l’esplosivo. I complici sono riusciti a scappare lasciandolo indietro. L’uomo è stato accusato di furto aggravato e le indagini sono ancora in corso per fare luce sull’accaduto e identificare i complici fuggiti.