Cattolica: Regina del Capodanno con grande festa in piazza tra musica, balli e brindisi

Il countdown è già partito. La Regina è pronta ad aprire le porte del Cattolica Christmas Village per trascorrere insieme l’ultima notte dell’anno e dare il benvenuto al 2025 tra musica, balli e brindisi ai piedi di Palazzo Mancini, in una piazza Roosevelt scaldata dalle luci oro delle luminarie e pronta a trasformarsi in una grande discoteca sotto le stelle.

La serata più lunga e travolgente dell’anno prenderà il via alle 22 con il Dj-set di Radio 60/70/80 by Studio+, portando in piazza un’energia travolgente e i grandi classici che faranno ballare tutti, anche in diretta nazionale. Alle 23.00 saliranno sul palco i Revolution che con la loro musica coinvolgeranno il pubblico in canti e balli fino all’una di notte. A riprendere il testimone della festa saranno di nuovo speaker e dj di Radio 60/70/80 by Studio+ con il dj-set di DJ Cristian Boselli, accompagnato da Pierangelo Lanfranchi e Cristian Redox.

Ma il Capodanno della Regina prosegue fino alla mattina con il tradizionale tuffo del primo dell’anno. Gli aitanti e impavidi nuotatori dell’Atletica 75 Cattolica si lanceranno nelle acque gelide del nostro mare come gesto beneaugurante per salutare il 2025. Appuntamento alle ore 10 nel tratto di spiaggia libera davanti al Kursaal. Ai presenti sarà fatto dono di una t-shirt che indosseranno per la corsetta di riscaldamento prima del tuffo tra le onde che scatterà alle 11.15 circa. Poi tutti a rifocillarsi al punto ristoro che sarà allestito in piazza Primo Maggio.

Il Capodanno di Cattolica è sempre all’insegna della sicurezza come previsto dall’ordinanza sindacale che vieta la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro (dalle 20 del 31 dicembre 2024 alle ore 7.00 del 1 gennaio 2025 e dalle ore 20.00 del 1 gennaio 2025 alle ore 7.00 del 2 gennaio 2025) e l’utilizzo di petardi e fuochi d’artificio pirotecnici (divieto in vigore dalle ore 12:00 del 31 dicembre 2024 fino alle ore 24:00 del giorno 1 gennaio 2025, su tutto il territorio comunale, e valido per ogni tipo di fuoco d’artificio, compresi quelli di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato dove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su cose o persone in luoghi pubblici o in luoghi privati appartenenti a terzi).

Comune di Cattolica