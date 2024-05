Due giovani 22enni senza fissa dimora, una ragazza ucraina e un ragazzo sudamericano, sono stati arrestati per aver rubato profumi e prodotti solari da un negozio di bellezza a Cattolica. Dopo essere stati riconosciuti dai dipendenti del negozio, sono stati arrestati dai carabinieri e la merce rubata è stata restituita. Assistiti dai propri avvocati, i due sono comparsi in tribunale a Rimini e l’udienza è stata rinviata al prossimo 19 giugno. Al momento sono tornati in libertà.