Schianto nella notte a tutta velocità di una 500 contro la vetrata del negozio Spazio Pritelli a Cattolica, in piazza Mercato. È accaduto tra domenica e lunedì, intorno alle 4 del mattino. Due o tre persone, con il volto coperto, hanno utilizzato l’auto per sfondare la vetrina e rubare una decina di borse di marca esposte. Nonostante l’allarme sia stato attivato immediatamente, i ladri sono riusciti a fuggire in auto.