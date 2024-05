CAU di Bellaria Igea Marina, ieri la presentazione alla cittadinanza

Si è svolto ieri al Palazzo del Turismo l’incontro di presentazione rivolto alla cittadinanza e dedicato al Centro di Assistenza e Urgenza di Bellaria Igea Marina: conosciuto anche con il semplice acronimo CAU, esso rappresenta un potenziamento prezioso dei servizi socio sanitari cittadini, nonché un tassello fondamentale nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale avviato dall’Ausl Romagna. Un appuntamento che ha visto relazionare, tra gli altri, il Direttore del Distretto socio sanitario di Rimini Mirco Tamagnini, Antonella Dappozzo, Direttrice dell’Unità Operativa Cure Primarie di Rimini, e Cristina Fabbri, Direttrice Direzione infermieristica e tecnica di Rimini, facendo registrare una buona partecipazione di pubblico: particolarmente positiva la presenza di diversi stakeholder, come farmacisti, medici di base, rappresentanti sindacali e dei Caf.

Tornando al presidio di prossimo avvio, è fissata per il 20 maggio la data della “trasformazione” dell’attuale Punto di Primo Intervento di piazza del Popolo in un CAU, che vedrà la presenza almeno di un medico e di un infermiere e la disponibilità di strumenti per l’approfondimento diagnostico in telemedicina. Il centro sarà accessibile 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle 20 e ad accesso diretto; orario di apertura che diventerà 8-24 nei mesi di luglio e agosto. Come reso noto gli scorsi giorni dall’Ausl, si tratta di una struttura progettata allo scopo di rispondere in maniera efficace e tempestiva alle esigenze dei pazienti che necessitano di assistenza per problemi urgenti episodici e a bassa complessità, in stretta connessione con il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Libera scelta: in nome dei principi di continuità e integrazione delle cure.

Cosa eroga il CAU e con quali modalità.

Nel concreto, i cittadini che accederanno al CAU verranno accolti dall’infermiere, che procederà attraverso colloquio strutturato alla valutazione del bisogno sanitario espresso, a cui seguirà la visita medica ed eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici. Il medico del CAU, se necessario, prescriverà prestazioni specialistiche a completamento diagnostico, con l’esito del percorso clinico-assistenziale effettuato al centro che sarà disponibile sul Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino. Una volta eseguite le prestazioni di approfondimento prescritte, il relativo referto potrà essere valutato dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera scelta, i riferimenti per ogni cittadino assistito, senza dover tornare al CAU.

Quando rivolgersi al CAU.

Tra i disturbi per i quali sarà utile rivolgersi al CAU, vi sono il mal di testa in forma lieve, le irritazioni da lenti a contatto, i problemi post-estrazione dentaria, le ustioni minori e quelle da esposizione solare, lombalgia, torcicollo, ma anche traumi lievi alle articolazioni, punture di insetti, medicazioni e rimozione punti di sutura, nonché variazioni glicemiche e di pressione arteriosa. Posto che, in caso di sintomi gravi quali dolori toracici, difficoltà respiratorie, cefalee inusuali, dolori addominali di grado severo e sintomi riconducibili al disturbo neurologico acuto, sarà necessario e consigliabile continuare a chiamare il 118 ricorrendo alle cure del Pronto Soccorso.

Non a caso, il Dott. Tamagnini ha sottolineato ieri come il CAU potenzierà i servizi e l’accesso alla casa della salute, ma allo stesso tempo permarranno servizi aggiuntivi quali la Guardia Medica Turistica all’ambulatorio di Igea Marina, la presenza sul territorio di un’ambulanza e la Guardia Medica Notturna con auto medicalizzata dalle 00.00 alle 8.00 nei mesi estivi: garantendo così presidio medico H24 a Bellaria Igea Marina durante la stagione turistica.