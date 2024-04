Cavalli in fuga a Londra, panico e feriti in centro

Cavalli in fuga nel centro di Londra e 4 persone rimangono ferite. Momenti di panico stamattina nel cuore della City, con un numero imprecisato di cavalli – a quanto pare fuggiti da una scuderia delle forze armate – che si sono concessi una pericolosa escursione tra auto, bus e bici e pedoni.

Secondo la Bbc, i cavalli sono stati avvistati a Buckingham Palace attorno alle 8.30 di oggi prima della fuga. Due cavalli, in particolare, hanno seminato il panico al galoppo: uno nero e uno bianco, con il manto abbondantemente sporco di sangue. Uno dei due cavalli si è scontrato con un taxi su Buckingham Palace Road, mandando in frantumi i vetri. La polizia ha registrato anche una collusione con un doubledecker bus, il caratteristico mezzo a due piani. Alla fine, come hanno reso noto le forze armate, tutti i cavalli sono stati ‘recuperati’. “Un numero di cavalli delle forze armate sono fuggiti durante un’esercitazione di routine. Tutti i cavalli sono stati recuperati e condotti nella scuderia. Alcune persone e alcuni cavalli sono rimasti feriti e hanno ricevuto le cure appropriate”, la nota dell’esercito.