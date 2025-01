CdR San Marino RTV: “Dialogo sereno e responsabile è un obiettivo comune”

Come Comitato di Redazione di San Marino RTV,

apprezziamo molto il fatto che, nei loro comunicati, GDC, RF e PSD abbiano sottolineato la necessità di una stampa indipendente e di un sereno e responsabile dialogo tra la redazione di San Marino RTV e il mondo istituzionale e politico. Uno scenario che, come redazione, abbiamo sempre auspicato e perseguito, in modo da poter fornire un servizio pubblico quanto più efficace possibile.

Ribadiamo, come specificato nella nota precedente, che il nostro intervento non era volto a colpevolizzare il singolo politico o partito, bensì a segnalare un modus operandi diffuso a livello generale a San Marino, deleterio in primis per il buon esercizio del nostro ruolo di servizio pubblico.

Da parte nostra non è mai venuto meno il rapporto collaborativo con le istituzioni e le altre realtà del territorio, collaborazione sempre finalizzata a un’informazione quanto più di qualità e che offra un adeguato servizio pubblico alla comunità sammarinese.

Dopo la nota del 2 gennaio, che tuttora riteniamo fosse ormai non più rinviabile, il nostro obiettivo non è certo quello di alzare i toni. Perché come sottolineato dal nostro DG Roberto Sergio (che ringraziamo per il supporto dimostratoci) San Marino RTV è di tutti e deve essere al servizio dei cittadini e del bene pubblico. Anzi, ci auguriamo che suddetta nota sia stata un primo passo per superare certe dinamiche e favorire così quel dialogo sereno e responsabile tra le parti coinvolte, nell’interesse della qualità del nostro lavoro e, soprattutto, della collettività.

Comunicato stampa Il CdR di San Marino RTV