C’è un Punto dove il digitale è facile: al via in Valconca l’attività dei tre sportelli

Con lo slogan “C’è un Punto dove il digitale è facile” l’Unione della Valconca, ente capofila in in convenzione con la società cooperativa sociale “Il Gesto”, ha così dato avvio al progetto “Digitale facile in Emilia-Romagna”, a seguito dell’accordo con la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione della misura 1.7.2 del Pnrr “Rete dei servizi di facilitazione digitale” finanziata dall’Unione europea.

L’obiettivo è diffondere le competenze digitali tra i cittadini, favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovere il diritto di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti, incentivare l’uso dei servizi online pubblici e privati, attraverso assistenza individuale, corsi di formazione in piccoli gruppi e attività diffuse su tutti i comuni della Valconca.

Comune di Morciano di Romagna

Sala Comunale, Piazza del Popolo n.1 (1°P)

Martedì 09.30-12.30

Mercoledì 08.30-12.30

Giovedì 09.30-12.30

Comune di Saludecio

Sala Comunale, Piazza Santo Amato Ronconi n.6

Lunedì 9:00-12:30

Martedì 9:00-12:30

Giovedì 9:00-12:30

Comune di Montescudo-Monte Colombo

Biblioteca, Via Indipendenza n.878

Martedì 14:30-16:30

Giovedì 14:30-18:30

Sabato 8:30-12:30

Il servizio è gratuito

Sito ufficiale Digitale Facile in Emilia-Romagna

regioneer.it/digitale-facile

Per prenotazioni e informazioni è possibile telefonare ai numeri 3386166317 (Morciano, Montescudo – Monte Colombo) – 3386167030 (Saludecio) chiamare tutte le mattine dal lunedì al giovedì e il sabato dalle 9:00 alle 13:00 oppure accedere direttamente al sito di prenotazione affluences https://affluences.com/digitale-facile-unionedellavalconca

Il progetto prevede lo svolgimento di attività ed azioni localizzate in tutti e nove i Comuni della Valconca.