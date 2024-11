Celebrazioni della Giornata dell’Albero: a Bellaria Igea Marina messa a dimora record di 309 nuovi alberi

Un totale 309 nuovi alberi ad arricchire il patrimonio verde cittadino: è una messa a dimora record, quella che portano con sé a Bellaria Igea Marina, le celebrazioni per la Giornata dell’Albero 2024 messe in campo da Amministrazione Comunale e Banca del Tempo in collaborazione con Anthea e con altre realtà associative del territorio, a partire dalla Pro Loco.

“Celebrazioni che per l’edizione di quest’anno abbiamo organizzato in forma diffusa, di fatto lungo due settimane di appuntamenti distribuiti attorno alla data ufficiale, ossia il 21 novembre”, spiega l’Assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli. Una manifestazione a tutti gli effetti, che la scorsa settimana già ha visto protagonista la scuola dell’infanzia Il Bucaneve, i cui bambini hanno preso parte alla piantumazione di una quercia di fronte alla residenza comunale di piazza del Popolo, a seguito della quale sono stati accompagnati dall’agronomo comunale alla scoperta di tutte le nuove essenze messe a dimora di recente nel parco della zona: guadagnandosi così anche un diplomino consegnato loro dalla stessa Adele Ceccarelli.

A questa iniziativa, si aggiungono questi giorni “una serie di visite al parco del Gelso, una avvenuta proprio ieri, rivolte ai ragazzi delle scuole primarie, che vengono condotti a passeggio nel più grande polmone verde di Bellaria Igea Marina. Mostrando loro la qualità delle diverse piante, con un’attenzione particolare verso quelle messe a dimora negli anni passati, con anche attività di tipo laboratoriale.”

Tra gli appuntamenti più significativi, quello organizzato per questa domenica – 1^ dicembre – e dedicato a famiglie e bambini. A partire dalle 9.30, nelle immediate vicinanze del parco Pironi, tra via Montanelli e via Rossini, saranno tutti chiamati a prendere parte alla messa a dimora di ben 108 nuovi alberi; “tra questi, platani, carpini bianchi, aceri campestri, acacie di Costantinopoli, liquidambar, gelsi bianco, ciliegi selvatici, frassini e mirambolani”, specifica l’Assessore.

Si ricorda inoltre che sono già stati avviati i lavori di piantumazione di 200 nuovi cipressini, che andranno a comporre un’alta siepe lungo il perimetro del magazzino comunale tra viale Ennio e via Ferreri. Questa iniziativa, nello specifico, è frutto della collaborazione in essere da alcuni anni tra Amministrazione Comunale e mondo scolastico turco: “sono proprio diversi studenti provenienti dalla Turchia coloro chiamati a occuparsi di questa messa a dimora, sotto la supervisione dell’educatore e formatore del progetto Erasmus per le scuole secondarie di secondo grado Luca Berardi.”

“Un totale quindi di oltre 300 nuove piante in due settimane, tutte essenze rispondenti ai requisiti propri della giornata dell’albero e che si uniscono”, ricorda infine l’Assessore, “agli ulteriori progetti di messa a dimora in essere a Bellaria Igea Marina, che coinvolgono piante legate a filari urbani e implementazione mirate laddove necessario.”