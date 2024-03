Cento giorni da oggi, giovedì 21 marzo, Rimini dà il via al conto alla rovescia del Tour de France

Dal 9 al 16 aprile il trofeo Grand Départ in mostra al Teatro Galli.

Cento giorni da oggi. Rimini è pronta per l’arrivo del Tour de France e dà il via al countdown con un’esplosione di giallo. La data attesa è il 29 giugno, quando il Tour de France arriverà a Rimini, dopo un percorso di 205 km da Firenze attraversando gli Appennini, passando per la Valmarecchia e San Marino, prima di raggiungere l’arrivo sulla costa riminese.

A cento giorni dalla Grand Depart, la città di Rimini si è vestita di giallo per festeggiare l’attesa della più importante corsa ciclistica a tappe del mondo che per la prima volta partirà dall’Italia.

Primo appuntamento davanti alla linea di arrivo quando alle 14,45 si sono dati appuntamento il Sindaco, il Vescovo di Rimini insieme gli assessori allo sport, alla mobilità, ai lavori pubblici e alle politiche giovanili e a tanti appassionati di bicicletta con indosso una t-shirt gialla in omaggio al Tour de France. Un invito raccolto da tanti riminesi di tutte le età che si sono riuniti per una pedalata simbolica fino a piazzale Lagomaggio (davanti al bagno 72) dove c’era ad attenderli un grande striscione giallo posto in corrispondenza della linea di arrivo.

In contemporanea la città ha cominciato a vestirsi di giallo: nella zona del porto è apparsa la grande (36 metri per 8) scritta ‘Rimini’ in vernice lavabile antisdrucciolo del colore ufficiale del Tour, mentre nella rotonda Lucio Battisti, in piazzale Fellini, è stata installata la grande struttura tridimensionale con il logo della bicicletta e la grande scritta Rimini, sfondo ideale per i selfie ‘vista mare’ per i tanti riminesi e ospiti della città durante i cento giorni di attesa. Nella centralissima Piazza Cavour è partito il grande totem con il cronometro che segnerà il count-down giornaliero che porterà dritto al momento della partenza il 29 giugno, mentre dalle ore 18,30 quando la città inizierà ad accendersi di giallo. Ad illuminarsi del colore ufficiale della gara saranno i principali monumenti cittadini, da Castel Sismondo alla Fontana dei Quattro Cavalli, dall’Arco d’Augusto al ponte di Tiberio, fino al ledwall del Palazzo del Fulgor che ospita una delle due sedi del Fellini Museum.

Sempre ‘aspettando il tour de France’, la passeggiata sulle dune in spiaggia dal porto di Rimini fino al bagno 63, con la mostra all’aria aperta tutta dedicata alla promozione dell’evento e del tracciato che i ciclisti in gara dovranno percorrere. Un percorso che è partito oggi e che fino al 2 aprile sarà punteggiato da decine di plance con i materiale promozionali del Tour.

Tra le iniziative che si succederanno durante questi 100 giorni, ci sarà anche la consegna del Trofeo del Tour all’Emilia-Romagna da parte della Città Metropolitana di Firenze, che a sua volta lo aveva ricevuto sul palco degli Champs Elysees lo scorso luglio. In accordo con la Regione, Rimini custodirà il Trofeo dal 9 al 16 aprile prossimi, periodo in cui rimarrà esposto al pubblico. Il trofeo assegnato al vincitore della corsa, il Grand Départ, sarà infatti esposto al Teatro Galli. Una versione del trofeo che è stata creata nel 2013, in occasione della centesima edizione del Tour de France, con l’obiettivo di celebrare il passaggio di testimone tra le comunità che ospitano la corsa.

Le iniziative proseguono venerdì 22 marzo con il Dictée du Tour rivolto alle scuole, il tradizionale dettato organizzato nelle città delle tappe del Tour de France, in programma alle ore 10,30 quando 8 classi, per un numero di quasi 200 fra alunne e alunni delle scuole Bertola, dell’IC Miramare e XX Settembre, parteciperanno al dettato scolastico dedicato al Tour de France.

Comune di Rimini