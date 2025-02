Centro Sociale S. Andrea: 5 febbraio 2025 una Processione per la Festa di S. Agata a San Marino partecipata ed attenta

S. Agata la santa della libertà ha accompagnato il suo popolo a riscoprire i valori che sono alla base della convivenza civile: “le virtù della bontà, della gentilezza e della valenza” ricordate dal Vescovo Domenico Beneventi nella celebrazione officiata cripta di Sant’Agata alla presenza dei Capitani Reggenti.

La partecipazione alla processione massiccia e provenienza da tutti i Catelli della Repubblica, è stata una grande testimonianza per tutto il nostro Paese, per riscoprire la coscienza di essere un popolo, se pur piccolo, che può portare il suo contributo per tener viva LA SPERANZA in un mondo migliore, in questo Anno Santo 2025 dedicato proprio alla speranza.

Durante il percorso sono stati lette le parole che il Papa Francesco ha scritto in occasione dell’indizione del Giubileo Dal testo, dal significativo titolo “ La speranza non delude” letto durante la processione, preparato a cura dell’Azione Cattolica di Borgo Maggiore così iniziava:

“Pellegrini verso il Regno compiamo come Chiesa Sammarinese un gesto di devozione a Sant’Agata. La processione che ora iniziamo sia segno del nostro cammino personale di preghiera e conversione che ci porta a Cristo, unico Salvatore del mondo. Il santo fondatore Marino e la compatrona Agata proteggano la nostra Repubblica chiamata, attraverso i secoli e le burrasche della storia, a proclamare che il Signore è fedele alla sua parola: chi confida nel Signore è come il monte Sion, non vacillerà. Preghiamo perché siano il soffio dello Spirito e la sapienza del Vangelo a guidare il cammino della nostra Chiesa, della nostra Repubblica, delle nostre famiglie e di ognuno di noi.”

Centro Sociale S. Andrea