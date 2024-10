CENTRO STORICO: CONTROLLI DEI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI BOLOGNA. 1 ARRESTO E UNA SEGNALAZIONE IN PREFETTURA PER DROGA

Bologna: I Carabinieri della Compagnia Bologna Centro e della Compagnia Intervento Operativo del 5° Reggimento CC Emilia Romagna, nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno della zona universitaria, in particolare in piazza Verdi e zone limitrofe, hanno arrestato un 28enne di origini tunisine, in Italia senza fissa dimora, disoccupato, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. È successo nel pomeriggio quando una pattuglia in abiti civili, nel transitare lungo via Petroni ha notato e controllato lo straniero che, assumendo il tipico atteggiamento di “attesa” utilizzato dagli spacciatori, stazionava vicino ad un bar. A seguito di perquisizione, i militari hanno recuperato complessivamente 2 frammenti di hashish (43 grammi), 17 involucri di cocaina (6 grammi) e una somma di denaro contante pari a 220euro suddiviso in banconote di piccolo taglio. Lo straniero è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima all’esito del quale è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Nel corso del predetto servizio, i Carabinieri hanno controllato una trentina di persone e segnalato alla Prefettura di Bologna un 30enne di origini senegalesi, in Italia senza fissa dimora, disoccupato, già noto alle Forze dell’Ordine, come assuntore di sostanze stupefacenti; perquisito è stato trovato in possesso di poco più di 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.