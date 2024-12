Ceramica Faetano San Marino. Dopo aver avviato una cassa integrazione straordinaria a rotazione per 10 mesi, ora sospende temporanea la produzione con cassa integrazione ordinaria

Il Gruppo Del Conca ha annunciato una sospensione temporanea della produzione presso lo stabilimento Ceramica Faetano.

Questa decisione, mirata a ottimizzare la gestione degli ordini in un contesto di mercato sfidante, prevede l’attivazione della cassa integrazione ordinaria per i dipendenti, indicativamente da metà dicembre fino al 24 febbraio. La durata effettiva sarà comunque adattata in base all’andamento del mercato.

La Confederazione Sammarinese del Lavoro (CSU) ha dichiarato che continuerà a monitorare attentamente la situazione e prevede di richiedere un incontro con la proprietà per discutere ulteriormente le misure adottate.

Nonostante le difficoltà del settore ceramico, la capogruppo Del Conca ha mostrato resilienza, grazie anche alle dimensioni contenute dello stabilimento sammarinese e alla specializzazione in una nicchia di mercato specifica anche se l’intero comparto ceramico italiano sta affrontando una fase critica, influenzata da fattori macroeconomici come l’aumento dei tassi di interesse e la concorrenza internazionale, in particolare da parte di India e Turchia.

In risposta a queste sfide, la Ceramica Del Conca ha già avviato una cassa integrazione straordinaria a rotazione per un periodo di 10 mesi, mantenendo attiva la produzione ma con una rimodulazione delle attività. Recentemente, in Italia, si è tenuto uno sciopero generale che ha visto l’adesione anche dei dipendenti dell’azienda, evidenziando le preoccupazioni dei lavoratori riguardo alla situazione attuale.

Il Gruppo Del Conca continua a monitorare l’evoluzione del mercato, cercando soluzioni che garantiscano la sostenibilità aziendale e la tutela dei propri dipendenti in questo periodo di incertezza.