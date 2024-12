Cerasolo. Progetto Anas per la SS72 sotto accusa – residenti e Coriano Futura chiedono interventi per la qualità della vita

Coriano 04.12.2024

Lunedì sera a Cerasolo, si è tenuto un incontro in cui il Sindaco Ugolini – Comune di Coriano ed il geometra Ghinelli, hanno esposto il progetto preliminare per la messa in sicurezza e la riqualificazione della viabilità della SS72. Opera che verrà interamente realizzata da Anas e che sostanzialmente prevedere la sostituzione dei tre impianti semaforici con tre rotonde, nelle tre intersezioni presenti in prossimità di via La Pastora (area centro commerciale), via Cesare Pavese (Combipel) e via Del Poggio (Globo). A questo progetto, l’amministrazione comunale, ha sottoposto ad Anas, osservazioni, per prevedere l’attraversamento pedonale ed il mantenimento dei passi carrai presenti sul territorio. Dall’esposizione è emerso un progetto volto solo ed esclusivamente al miglioramento della viabilità senza considerare la vivibilità dei residenti e delle varie attività commerciali, e non solo, nelle zone interessate, i quali si trovano difronte ad espropri di importanti terreni per poter permettere la realizzazione di tale opera, senza vedere includere nel progetto la realizzazione od, almeno, la predisposizione, di una pista ciclopedonale, di una rete di illuminazione, del tombinamento dei fossi, o comunque interventi atti a migliorare la qualità di vita e utile per la mobilità lenta di coloro che vi abitano.

Noi di Coriano Futura e i cittadini presenti abbiamo ribadito che tale opera, qualora venisse realizzata così come esposto, rimarrebbe solo un progetto fine a se stesso, mentre sarebbe indispensabile inserirlo in una progettazione più ampia e lungimirante, con una visione volta al futuro, in un contesto di sviluppo di questa frazione, luogo in cui incuria e abbandono la fanno da padroni da molto tempo.

I Consiglieri del Gruppo consiliare

Coriano Futura

Paolucci, Marzi, Leonardi, Sampaolo, Talacci