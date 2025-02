Cervia celebra il Giorno del Ricordo: 10 febbraio alle ore 11.00, Parco pubblico intitolato ai “Martiri delle Foibe”

<<La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Nella giornata […] sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. E’ altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero>>. Legge n. 92 del 30 marzo 2004.

Cervia celebra il Giorno del Ricordo dedicato ai “Martiri delle Foibe” e all’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati.

Il 10 febbraio alle ore 11.00 l’Amministrazione comunale deporrà la corona nel Parco pubblico intitolato ai “Martiri delle Foibe” (in fondo a via Pegaso).

Le altre iniziative in programma .

Martedì 4 febbraio alle ore 16.00 nella Sala Rubicone Apertura Mostra “Dal fascismo alle foibe all’esodo”. A cura degli artisti Paolo Ancarani, Giovanna Campana, Giovanni Fabbri, Roberta Fraiese, Claudio Irmi, Barbara Pascucci, Fulvio Penso, Silvia Teresi.

Inaugurazione sabato 8 febbraio ore 16.00.

La mostra rimarrà aperta fino al 16 febbraio feriali 16.00-18.00; festivi 9.30-12.30, 15.00-18.00

Mercoledì 5 febbraio alle ore 16.30 in Biblioteca Incontro “Dai giorni dell’esodo ad oggi”. Testimonianza sul giorno del ricordo con Vittorio d’Augusta artista nato a Fiume, Alessandro Forni Presidente Anpi Cervia.

Da venerdì 7 febbraio a sabato 15 febbraio in Biblioteca Mostra di libri dedicati alle Foibe e alle vittime dell’esodo istriano. La mostra è rivolta anche ai ragazzi delle scuole. Organizzata dalla Biblioteca comunale.

Cervia, 1 febbraio 2025