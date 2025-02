Si è svolta il 24 febbraio 2025, presso la sede di IAL Cervia, la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione alle donne che hanno preso parte ai percorsi formativi gratuiti, realizzati all’interno del progetto “Al lavoro informate”, promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia e finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Presso la sede di IAL Cervia, ente di formazione che ha collaborato alla realizzazione dei corsi.

I corsi, attivati tra settembre e novembre 2024, grazie alla partnership progettuale con IAL Sede di Cervia, sono stati progettati per favorire la parità di genere e facilitare l’accesso delle donne al mercato del lavoro, offrendo loro nuove competenze professionali in settori strategici.

In particolare, sono stati attivati quattro corsi:

Corso di cucina di base

Corso di pasticceria

Corso di tecniche di sala/bar

Corso di autoimprenditorialità femminile nel settore della ristorazione

Per l’evento di chiusura, lo IAL di Cesenatico, con la partecipazione degli studenti della Scuola Alberghiera e di Ristorazione, ha preparato un momento conviviale che ha reso la giornata ancora più speciale, offrendo un’occasione di socializzazione e di celebrazione dei risultati raggiunti.

L’Assessora alle Pari Opportunità, Michela Brunelli, ha partecipato alla cerimonia, esprimendo grande soddisfazione per i risultati ottenuti: “Oggi siamo orgogliosi di vedere quante donne abbiano completato con successo il percorso formativo, che ha rappresentato per molte di loro un’opportunità unica per crescere professionalmente, ma anche un’occasione di confronto e scambio, che ha rafforzato il legame tra le donne della nostra comunità”.

Il progetto ha avuto un grande impatto, favorendo l’acquisizione di competenze professionali e supportando le donne nell’accesso a opportunità lavorative in vari settori. L’iniziativa ha coinvolto più di 40 donne di diverse età e provenienze, e rappresenta un passo importante verso la costruzione di una comunità più inclusiva e solidale.

Per ulteriori informazioni sulle future iniziative promosse dall’Assessorato alle Pari Opportunità, è possibile contattare il servizio SeiDonna al numero 0544 979266 o via email a seidonna@comunecervia.it