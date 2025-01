Cervia. In occasione di Ironman i Cerviaman hanno raccolto oltre 5.000 a favore degli alluvionati della Romagna nel settembre 2024 

Il gruppo Cerviaman nei giorni scorsi ha provveduto a effettuare un bonifico di 5.480 euro sull’Iban IT80Z0627013199T20990000280 con la causale “Raccolta fondi emergenza alluvioni Bagnacavallo”.

La raccolta fondi era stata attivata dal comune di Cervia, in collaborazione con i Cerviaman, in occasione di Ironman, la grande manifestazione sportiva internazionale di triathlon che il 21 e 22 settembre scorso ha richiamato in città 6.000 atleti da tutto il mondo.

La squadra dei Cerviaman, atleti cervesi che hanno partecipato alle gare con la bandiera della città di Cervia, in quei giorni aveva promosso la raccolta fondi a favore degli alluvionati delle comunità vicine, colpite in quei giorni dall’emergenza maltempo.

Il vicesindaco e assessore allo Sport Gianni Grandu: “Ringraziamo di cuore la squadra dei Cerviaman, che in occasione dell’ultima edizione di Ironman ha corso anche per raccogliere fondi a favore delle comunità vicine colpite in quei giorni dall’alluvione, in particolar modo a Bagnacavallo. Ironman ha richiamato in città migliaia di persone, tra atleti, famiglie e spettatori e abbiamo ritenuto doveroso utilizzare l’evento come opportunità per implementare gli aiuti concreti agli alluvionati. Ancora una volta abbiamo trovato l’immediata e completa disponibilità della squadra dei Cerviaman, che non a caso hanno partecipato alla competizione con la bandiera del Comune con la scritta “I nostri campioni della solidarietà”.

Il presidente dei Cerviaman Marco Casetti: “Non ci stancheremo mai di dire che Cerviaman è aggregazione, è legame con il territorio. Di fronte agli eventi alluvionali che hanno colpito la nostra terra abbiamo sentito il dovere di metterci in gioco. È stato un onore per noi poter collaborare col Comune di Cervia in questa raccolta fondi che dimostra quanto Cerviaman sia una realtà consolidata nel panorama cervese. Il risultato ottenuto è in primis merito dei nostri numerosi sostenitori che anche in questo frangente non si sono tirati indietro”.

Cervia, 21 gennaio 2025