CERVIA-MILANO MARITTIMA. FESTA LEGA ROMAGNA 2024 DAL 2 AL 6 AGOSTO. MORRONE: UNA FESTA APERTA A TUTTI. CHIUDE SALVINI IL 6 AGOSTO

Cervia-Milano Marittima, 1 ago. Si apre domani, venerdì 2 agosto, la tradizionale Festa della Lega Romagna dove si danno appuntamento i big della Lega, esponenti della politica e delle forze sociali, amministratori pubblici, giornalisti e conduttori televisivi.

Ad annunciarlo Jacopo Morrone, parlamentare e segretario della Lega Romagna, che ha comunicato il programma definitivo della kermesse che chiuderà martedì 6 agosto con il segretario federale del Carroccio Matteo Salvini.

“La localizzazione della Festa è la stessa dell’anno scorso: i padiglioni si affacceranno sul suggestivo canale di Cervia, dalla parte dove svetta la Torre San Michele, in piazza M. Maffei. Tra gli ospiti ricordo in particolare che ci saranno gli amministratori di punta della Lega intervistati da giornalisti televisivi sui temi ‘caldi’ della politica italiana e europea. Domani, venerdì 2 agosto, inaugura la Festa Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, che si confronta con Luigi Marattin, deputato di Italia Viva, modera Claudia Conte, giornalista, conduttrice e opinionista televisiva. Cito anche la serata di domenica 4 agosto, quando, alle 21.30, salirà sul palco Elena Ugolini, candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Emilia Romagna, che dialogherà con Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, e Bruno Piraccini, presidente Orogel. Modera la serata Maria Antonietta Spadorcia, vicedirettore TG2. Da non dimenticare la parte culinaria anche quest’anno con specialità tipicamente romagnole”.

Di seguito il programma completo:

Venerdì 2 agosto

Ore 21.00

Riccardo Molinari (capogruppo Lega Camera dei Deputati)

Luigi Marattin (deputato Italia Viva)

Modera

Claudia Conte (giornalista, conduttrice e opinionista televisiva)

Sabato 3 agosto

Ore 20.45

Luca Toccalini (deputato – coordinatore Federale Lega Giovani)

Silvia Sardone (europarlamentare Lega – Patrioti per l’Europa)

Mario Adinolfi (fondatore Popolo della Famiglia)

Ore 21.30

Massimiliano Fedriga (presidente Regione Friuli Venezia Giulia)

Modera

Simona Branchetti (giornalista, conduttrice Tv Mediaset)

Domenica 4 agosto

Ore 20.45

Alberto Gusmeroli (deputato – presidente X Commissione Camera dei Deputati)

Ettore Rosato (deputato Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe)

Francesco Paolo Capone (segretario generale UGL)

Ore 21.30

Alessandra Locatelli (ministro per le Disabilità)

Elena Ugolini (candidata centrodestra alla Presidenza della Regione Emilia Romagna)

Gian Luca Zattini (sindaco di Forlì)

Bruno Piraccini (presidente Orogel)

Modera:

Maria Antonietta Spadorcia (vicedirettore TG2)

Lunedì 5 agosto

Ore 20.30

Giuseppe Valditara (ministro dell’Istruzione e del Merito)

Ore 21.00

Giancarlo Giorgetti (in collegamento) (ministro dell’Economia e delle Finanze)

Ore 21.30

Luca Zaia (presidente Regione Veneto)

Moderano:

Marco Cremonesi (giornalista Corriere della Sera) e Gaia Mombelli (giornalista Skytg24)

Martedì 6 agosto

Ore 20.30

Jacopo Morrone (deputato – segretario Lega Romagna)

Ore 20.45

Matteo Salvini (segretario federale Lega, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti).