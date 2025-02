Cervia. “M’illumino di Meno va veloce e va di moda! 

La città di Cervia ha programmato diverse iniziative nella giornata di domenica 16 febbraio in occasione di M’illumino di Meno 2025.

Il Comune di Cervia ha aderito anche quest’anno a “M’illumino di meno – Festa del Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”.

“M’illumino di Meno”, la campagna di Rai Radio 2 e della trasmissione “Caterpillar” per incentivare il risparmio energetico, per l’edizione 2025 rivolge un’attenzione particolare a un tema su cui, sempre di più, stanno maturando consapevolezza e voglia di sperimentare nuove pratiche di produzione e consumo: la moda.

“M’illumino di Meno va veloce e va di moda! ” è il titolo della 21^ edizione dell’iniziativa che invita tutti a cercare alleanze ambientali.

La campagna di Rai Radio2 è diventata con voto unanime del Parlamento Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. La prima edizione si tenne il 16 febbraio 2005 in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto e Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente. Da allora ‘M’illumino di Meno’ ha continuato a promuovere e raccontare le molte azioni, piccole e grandi, che ciascuno di noi può fare per salvare il Pianeta, coinvolgendo in una festa dell’ambiente chi aveva voglia di interrogarsi e cambiare.

Ma la crisi accelera più velocemente della consapevolezza ambientale e se ne vedono gli effetti: le piogge tropicali, che il territorio non può assorbire, una siccità mai conosciuta, i mesi più caldi di sempre. Quindi la società civile deve chiedere ai decisori di avere più coraggio, di gestire il cambiamento e di fare velocemente. Così “M’illumino di Meno” invita scuole, aziende, università, comuni, cittadini e comunità a invertire la rotta iniziando nel proprio quotidiano, innovando, coinvolgendo, inventando con creatività e ottimismo.

Il tema scelto per l’edizione 2025 vuole sottolineare l’enorme impatto ambientale del fast fashion. Per contrastarlo, sono nate negli ultimi anni moltissime realtà che promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti.

M’illumino di Meno 2025 vuole dare voce a queste alternative in tutte le loro declinazioni.

Di seguito il programma della giornata

Il Programma

Domenica 16 Febbraio 2025

CERVIA SOCIAL FOOD

Via Levico, 11/A Cervia

Ore 09,30-16,30 “Chili di stile”

Vendita al chilo di abiti donati dai cittadini e dai turisti.

Alle ore 11.00 asta degli abiti più belli con i Rumours.

Evento organizzato da Risvolto sartoria sociale e Cervia Social Food.

MUSA Museo del Sale

Viale Nazario Sauro 24

Ore 14,30-19,00 Ingresso gratuito al Museo del Sale di Cervia.

Ore 15,00-15,30 Letture ad alta voce per bambini dal titolo “Abito verde”.

A cura della Biblioteca comunale “Maria Goia” e dei volontari “Nati per Leggere”.

Ore 15,30-17,00 Laboratorio creativo “Marionette fashion”.

A cura della Cooperativa Atlantide.

L’arte di creare con la fantasia. Vuoi realizzare a un gioco sostenibile? Ti aiutiamo a creare un simpatico animale utilizzando materiali di recupero.

Ore 17,00-18,00 “Una lampadina a basso consumo”.

Distribuzione gratuita (sino ad esaurimento) di una lampadina a basso consumo per il risparmio energetico messa a disposizione dall’Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Cervia.

Ore 18,00-19,00 “Diretta Caterpillar”.

Accensione di candele. Diffusione in diretta della trasmissione Caterpillar.

Radio Social Coast

La radio web di comunità del Comune di Cervia in occasione di M’illumino di Meno 2025 invita a collegarsi.

Scarica la nuova App, per ascoltare il podcast dedicato all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Radio Social Coast nasce due anni fa grazie alla partecipazione del Comune di Cervia ad un bando della Regione Emilia-Romagna dedicato alla creazione di spazi digitali giovanili, in particolare di una radio web di comunità.

Radio Social Coast si può trovare su Twitch, Spotify, YouTube, Instagram, sul sito ufficiale ed anche scaricando la app dedicata per potere accedere più facilmente a tutti i contenuti sui seguenti link:

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.radiosocialcoast.app

https://apps.apple.com/us/app/radio-social-coast/id6739502647?uo=2

Cervia, 5 febbraio 2025