Cesena. A.S.D. Unione sportiva Renato Serra, presentate le squadre maschile e femminile

Assessore Christian Castorri: “Associazione più longeva della nostra città con cento anni di traguardi, impegno e sani valori”

L’A.S.D. Unione sportiva Renato Serra è l’unica realtà ginnica/sportiva cesenate con due squadre nella massima Serie A di ginnastica artistica. Si tratta della squadra femminile ‘US Renato Serra’ e della squadra maschile ‘Gymnastic Romagna Team A.S.D’. Entrambe competono ai massimi livelli nazionali da diversi anni, opportunità che ha consentito, nel 2024, alla squadra femminile di raggiungere il 5° posto assoluto, mentre a quella maschile di sfiorare l’aggiudicazione dello scudetto piazzandosi al 2° posto. La squadra femminile inoltre si è assicurata la partecipazione della campionessa olimpica alle Olimpiadi di Parigi alle parallele asimmetriche, ovvero la franco-algerina Kaylia Nemour, premiata come atleta dell’anno in Algeria e testimonial nel 2025 per diverse realtà commerciali, tra cui Vogue Arabia.

Tale campionessa si innesta in una squadra molto competitiva composta da Chiara Barzasi, che ha partecipato a diverse Coppe del mondo, capitano della squadra, e prima riserva della squadra italiana alle Olimpiadi di Parigi, nonché le altre ginnaste Elisa Agosti e Vittoria Ferrarini, entrambe nel giro della Nazionale, e le giovani Sara Zinchiri e Rebecca Evangelisti. La squadra maschile invece si è rafforzata con la conferma di Lorenzo Minh Casali, olimpionico a Parigi classificatosi al 6° posto, e al 3° con la squadra ai Campionati europei, nonché Campione italiano assoluto in carica, e di Edoardo De Rosa, componente della squadra Nazionale già Campione europeo al cavallo con maniglie e attualmente Campione italiano assoluto in carica a tale attrezzo.

La squadra sarà composta dai ginnasti prodotti dal vivaio cesenate Andrea Dotti, Roberto Marzocchi, Samuel Pompinetti, Gabriele Tisselli, quest’ultimo grande specialista a livello internazionale alla sbarra e rinforzo importante per l’anno 2025 in quanto infortunato negli anni precedenti, e Niccolò Vannucchi, già Nazionale e campione assoluto al volteggio e partecipante a diverse Coppe del Mondo negli ultimi anni, nonché alle ultime Universiadi in Cina.

Grandi aspirazioni sono vantate da entrambe le squadre per l’anno 2025 in riferimento alla Serie A1, che si svolgerà in quattro prove e una finale tra febbraio a maggio 2025, ovvero le gare si terranno: l’8 febbraio a Brescia, l’8 marzo ad Ancora e il 22 marzo a Desio (Milano). La finale, che con ogni probabilità si terrà a Firenze il 3 maggio, sarà riservata alle migliori 8 squadre delle 12 partecipanti. Il regolamento prevede che per la classifica finale della Regular Season (prime 3 prove) si tengono buoni 2 dei 3 punteggi. Per quanto riguarda la squadra maschile Romagna Team, sarà al completo in tutte e 3 le prove mentre per la Renato Serra la straniera Kaylia Nemour sarà presente sicuramente alla prima prova e alla finale, non alla seconda, mentre l’Associazione sta lavorando per far sì che possa partecipare alla terza prova a Desio.

In definitiva, lo scopo delle due squadre è quello di migliorarsi e conseguentemente per Romagna Team quello di competere al massimo livello per lo scudetto di Serie A1 mentre per Renato Serra è quello di arrivare sul podio migliorando la 5° posizione dell’anno 2024.

“Le squadre ‘Renato Serra’ e ‘Gymnastic Romagna team’ – commenta l’Assessore allo Sport Christian Castorri – sono un fiore all’occhiello per il mondo agonistico cesenate. È questa l’Associazione sportiva più longeva della nostra città con cento anni di impegno, dedizione e, non meno, di traguardi raggiunti, che da un lato hanno segnato la carriera sportiva di diversi atleti e, dall’altro, hanno valorizzato il nome di Cesena quale città sportiva. Questo importante successo è anche frutto di un costante lavoro svolto dalle associazioni che promuovono attività sportiva di base garantendo un risultato agonistico importante. Aver creato un sano contesto competitivo e di crescita – prosegue l’Assessore – consente ai piccoli di avviare la propria attività avendo davanti a loro importanti punti di riferimento e a centinaia di ragazze e ragazzi di vivere una disciplina molto importante che trasmette valori sportivi e del vivere quotidiano. Come Amministrazione comunale confermiamo dunque il nostro sostegno condividendo la volontà di continuare a collaborare e di definire insieme le celebrazioni per il centenario magari all’interno del palazzetto dello sport i cui lavori di ripristino post alluvione termineranno nelle prossime settimane”.

L’A.S.D. Unione sportiva Renato Serra è un’associazione di ginnastica artistica fondata ed affiliata alla Federazione Ginnastica di Italia dal dicembre del 1924, quindi si può certamente affermare che è una società sportiva centenaria sul territorio di Cesena. L’associazione ha in gestione l’impianto specialistico di ginnastica artistica zona Ippodromo dal 1992, momento della sua inaugurazione. Tale struttura ha dato la possibilità di sviluppare un’attività sportiva destinata attualmente a circa 700/800 tra bambini e bambine, oggi tesserati alla Federazione Ginnastica d’Italia.

Più precisamente la programmazione sportiva prevede corsi di base e avanzati di ginnastica artistica, ginnastica acrobatica e parkour, ma soprattutto allenamenti di livelli specialistico/agonistico silver e gold, ovvero attività ginnica di alto livello femminile/maschile.

L’organigramma degli insegnanti si avvale di maestri di educazione fisica e/o di istruttori federali e tecnici nazionali di esperienza pluriennale con brevetti specialistici rilasciati dalla F.G.I.. Per quanto riguarda i dirigenti, il Presidente dell’A.S.D. US Renato Serra attualmente in carica è un avvocato ed è Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Comitato FGI Emilia Romagna. Il Consiglio è composto da persone di comprovata esperienza nel settore dell’associazionismo sportivo e del marketing.

Cesena, 30 gennaio 2025