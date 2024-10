Cesena. Aggressione in Viale Carducci: denunciato un 24enne

Cesena – Un giovane di 24 anni, di origini albanesi, è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito un ragazzo di 22 anni in viale Carducci. L’episodio è accaduto nella mattinata del 30 settembre, quando la vittima stava percorrendo una via del centro cittadino. Senza alcun apparente motivo, l’aggressore ha iniziato a insultarlo per poi colpirlo al volto con calci e pugni, facendolo cadere a terra.

Durante l’alterco, il giovane ha perso i suoi occhiali, che sono stati calpestati volontariamente dall’aggressore. Dopo l’aggressione, il 22enne, dolorante, ha richiesto aiuto in un bar nei dintorni, dove sono state allertate le forze dell’ordine e i soccorsi. Trasportato all’ospedale Bufalini, ha ricevuto una prognosi di cinque giorni per le lesioni riportate.

Il Commissariato di Cesena ha avviato un’indagine immediata in seguito alla denuncia presentata dalla vittima. Grazie alla descrizione fornita e alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, gli agenti sono riusciti a identificare il sospetto in pochi giorni, portando infine alla sua denuncia.