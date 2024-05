Cesena. Arrestato dalla Polizia di Stato  il responsabile di un furto presso il supermercato “EccoMi” e del danneggiamento di un’auto di servizio

Ieri pomeriggio, le Volanti del Commissariato sono intervenute in seguito alla segnalazione di una rapina in corso presso il supermercato “EccoMi” in via Giordano Bruno, commessa da un individuo straniero.

Una Volante si è recata sul posto e ha trovato l’uomo responsabile della rapina, che aveva rubato alcuni prodotti e stava cercando di fuggire dopo essersi scontrato con un dipendente del supermercato.

Gli agenti sono intervenuti per bloccare il ladro, un ungherese di 44 anni residente a Ravenna, che ha cercato più volte di resistere e fuggire. Dopo averlo ammanettato, l’uomo ha danneggiato il vetro posteriore della Volante con un calcio.

L’uomo è stato portato al Commissariato e trascorrerà la notte in stato di arresto, in attesa di essere processato per rapina e danneggiamento aggravato.

Il Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto e ha disposto la scarcerazione con alcune misure cautelari, come l’obbligo di dimora a Ravenna, con permanenza domiciliare nelle ore serali e notturne, e l’obbligo di presentarsi quotidianamente alla Questura di Ravenna.