Cesena. Auto sospetta parcheggiata sotto casa, i residenti la segnalano alla Polizia Locale e scoprono che era stata rubata lo scorso 2 maggio a 500 metri di distanza

Era parcheggiata in via Biella da circa una settimana ma del legittimo proprietario nessuna notizia. Dopo aver atteso alcuni giorni i residenti della piccola via di Pievesestina, nel pomeriggio di ieri, martedì 7 maggio, hanno segnalato al Comando “Fiorini” della Polizia Locale di Cesena la presenza sospetta di una Alfa Romeo Giulietta dettagliando modello del veicolo e numero di targa.

Raccolta la segnalazione, gli agenti hanno avviato gli ordinari accertamenti risalendo al proprietario del veicolo. Dai controlli, effettuati tramite terminale interrogando anche le banche dati delle auto rubate da ricercare, è emerso inoltre che proprio quell’auto era stata rubata il 2 maggio scorso in via Fulvio Sbarretti, a circa 500 metri di distanza dal luogo del ritrovamento , e che il fatto era stato preso in carico dai Carabinieri di Cesena a cui il proprietario si era rivolto sporgendo denuncia.

Arrivati in via Biella gli agenti hanno constatato le condizioni dell’auto che presentava esclusivamente i danni dovuti all’esecuzione del furto e all’avviamento del veicolo. Probabilmente, per motivi non accertabili, l’Alfa Romeo Giulietta è stata abbandonata subito dopo il furto. La Polizia Locale di Cesena si complimenta con i cittadini che hanno segnalato la presenza dell’auto sotto casa e ricorda che per episodi di questo tipo è sempre consigliato contattare la centrale operativa di via Natale Dell’Amore al numero 0547 354811 oppure inserire un reclamo sul portale comunale CesenaSegnala (https://cesenasegnala.it/segnalaWeb/cittadino/cesenanew.html) indicando la targa del veicolo.

Comune di Cesena