Cesena. Bicipolitana cittadina, il punto sui percorsi ciclabili esistenti e sui lavori in corso

Assessore Christian Castorri: “Progettualità a cui crediamo molto che continueremo a promuovere anche attraverso apposite campagne di comunicazione e sensibilizzazione all’utilizzo corretto di queste infrastrutture strategiche”

Sempre più connessa. Aumentano in città i chilometri da percorrere in sella alla propria bici nell’ambito dell’ambizioso progetto della ‘Bicipolitana’, una rete ciclabile a cielo aperto che collega intere zone di città favorendo gli spostamenti veloci e connettendo i luoghi strategici come ospedale, stazione e campus universitario. Nel dettaglio, proseguono in questi giorni i lavori relativi al secondo stralcio della pista ciclabile lungo la via Emilia Ponente che si estende dalla rotonda di Torre del Moro fino a Diegaro, direzione Forlì, per un totale complessivo di 2,5 chilometri. Consegnati alla ditta Mattei di Villa Verucchio nel mese di agosto 2024, i lavori proseguiranno fino al prossimo maggio. Attualmente sono stati realizzati circa 600 metri di pista su un totale di 1200. Questo intervento segue al primo, avviato a giugno 2022 e concluso a dicembre 2023, dalla rotonda Torre del Moro alla rotonda Paul Harris.

“È questa una progettualità – commenta l’Assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità Christian Castorri – che sviluppiamo con assoluta convinzione, anche rispondendo a una esplicita richiesta dei cittadini, così come avvenuto per la ciclabile lungo via Emilia Ponente la cui progettazione è stata sollecitata da un apposito comitato. Nel corso di questi anni la rete ciclabile cittadina è cresciuta in modo considerevole fino a raggiungere ben 101 chilometri. L’implementazione della rete ciclabile cittadina assume particolare rilevanza perché da un lato risponde a un’esigenza di messa in sicurezza degli utenti della strada e dall’altro garantisce a tutti coloro che decidono di spostarsi in bici di poter contare su corsie preferenziali e dedicate. C’è da dire tuttavia che l’abitudine a utilizzare queste infrastrutture ciclabili appartiene ancora a pochi cittadini e che sarà necessario avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate a una piena fruizione di questi percorsi. Parallelamente a questo, prosegue il lavoro riguardante la realizzazione di una segnaletica specifica che renderà ancora più facile la comprensione dei percorsi esistenti e i relativi spostamenti tra i luoghi della città, da scuola al centro sportivo e nei riguardi di tutti i servizi principali”.

Il 25 settembre 2021 con un investimento complessivo di 600 mila euro, anche grazie a 378 mila euro di finanziamento regionale, l’Amministrazione comunale ha inaugurato la pista ciclabile lungo il Savio, che collegando il Ponte vecchio a via Ancona, per oltre 2 chilometri, costituisce la Linea S della Bicipolitana. Su viale Bovio sono stati collegati due tratti esistenti – per un estensione di circa 1 chilometro, 800 metri per la precisione – da via Mario Angeloni fino ad arrivare alla rotonda Panathlon, con un investimento di 200 mila euro. È stata inoltre realizzata la pista ciclabile su via Ravennate, che si sviluppa partendo dall’intersezione fra le vie Madonna dello Schioppo e Ravennate, fino a via Urbini di Martorano (1,5 chilometri di ciclabile a fronte di un investimento di mezzo milione di euro).

Da pochi mesi, con l’obiettivo di unire le direttrici delle vie Cervese e Ravennate, è stata ultimata la realizzazione di 800 metri di pista ciclabile in via Cerchia di Sant’Egidio, corrispondente a un costo di 600 mila euro. Al momento, dopo avere ultimato l’intervento di competenza comunale, manca all’appello un piccolo tratto di qualche centinaio di metri che dovrà essere realizzato come opera di urbanizzazione nell’ambito di una lottizzazione privata.

Sempre di recente sono stati conclusi i lavori per il collegamento tra la zona dell’Ippodromo e il centro storico cittadino, attraverso la realizzazione di 300 metri di pista ciclabile su viale Gramsci. Un intervento di 208 mila euro, molto apprezzato dai cittadini che attendevano questa infrastruttura da molto tempo.

Restando sul fronte degli interventi per la realizzazione di piste ciclabili, il 22 gennaio scorso, alla sede del Quartiere Cesuola, è stata pubblicamente presentata la connessione ciclabile continua e sicura che sarà realizzata nel corso di quest’anno tra il centro abitato di Ponte Abbadesse e il centro città. L’idea progettuale finale consiste nel proseguire il tracciato del percorso ciclo-pedonale esistente lungo la via Sorrivoli per poi deviarlo verso il Rio Falconara passando attraverso una parte della zona attualmente occupata dalle aree esterne della scuola materna e proseguire poi con un tracciato parallelo alla sponda del corso d’acqua, dove abbiamo previsto anche una fascia verde di 2 metri per la messa a dimora di un nuovo filare di alberi per un ottimale ombreggiamento del percorso ciclo-pedonale. Si tratta di un intervento pari a 800 mila euro. A questo poi seguirà la realizzazione di un percorso ciclabile per il collegamento delle frazioni di Ponte Abbadesse e Rio Eremo, il cui costo è coperto a bilancio per 550 mila euro, per la quale la progettazione esecutiva sarà conclusa entro settembre 2025, con inizio lavori nei primi mesi del 2026.

Per concludere, sono entrati nell’ultima fase del cantiere anche i lavori riguardanti la nuova pista ciclabile a Borgo Rose. L’intervento va a collegare i centri abitati di Borello e di Borgo delle Rose costeggiando via Linaro. Si tratta di una pista di circa 650 metri che agevolerà gli spostamenti dei cittadini che vivono tra Borello e Borgo delle Rose e che consentirà a tutti coloro che si spostano in bici di muoversi in piena sicurezza. Il percorso è in continuità con il marciapiede esistente dal centro di Borello si estenderà sul lato destro di via Linaro fino a via Campiolo e rimarrà invariata la larghezza delle corsie. Il finanziamento ministeriale è di 418 mila euro per un totale complessivo di investimento di 448.000 euro.

Cesena, 11 febbraio 2025