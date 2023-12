Cesena. Caso Cristina Golinucci: Il GIP respinge la richiesta di archiviazione e ordina di continuare le indagini

La decisione del giudice per le indagini preliminari di respingere la richiesta di archiviazione del caso di Cristina Golinucci potrebbe aprire nuove prospettive nelle indagini sulla scomparsa della giovane. La richiesta di archiviazione era stata presentata dalla procura, ma il giudice ha deciso di invitare il pubblico ministero a proseguire le indagini sulla base delle nuove circostanze emerse negli ultimi mesi.

Cristina Golinucci è scomparsa da Cesena il 1 settembre 1992 e da allora non si hanno più notizie sulla sua sorte. L’ultima volta che è stata vista è nel parcheggio del convento dei frati cappuccini di Cesena. Il caso, che è stato trattato come un presunto omicidio a carico di ignoti, è stato riaperto grazie a un’istanza presentata dagli avvocati di Marisa Degli Angeli, madre di Cristina. Gli avvocati hanno fatto analizzare l’audio di un’intercettazione in carcere tra Padre Lino e un uomo da un noto perito fonico, il Professor Giampieri Benedetti, che aveva già lavorato sulla strage di Bologna.

La decisione di respingere la richiesta di archiviazione potrebbe rappresentare un nuovo passo avanti nella ricerca di verità sul caso di Cristina Golinucci. Sarà fondamentale sentire i testimoni e continuare le indagini per fare luce su quanto accaduto alla giovane scomparsa oltre trent’anni fa.

Le tre donne che hanno fornito testimonianze sulla possibile testimone oculare sembrano non essere mai state ascoltate ufficialmente dalle forze dell’ordine. Le cause di questa mancanza di documentazione o di sottrazione delle testimonianze dal fascicolo non sono state specificate. Tuttavia, il giudice ha considerato l’importanza di queste testimonianze e ha chiesto che le indagini vengano approfondite al riguardo.

Questo nuovo sviluppo potrebbe portare a nuove informazioni sulla scomparsa della giovane, in particolare sull’identificazione degli autori del reato. La mancanza di progressi nelle indagini precedenti è stata attribuita alle lacune investigative pregresse che sembrano essere difficilmente colmabili.

La decisione di archiviare il caso da parte della procuratrice capo e della pm è probabilmente basata sulla mancanza di prove concrete e identificabili sugli autori del reato. Tuttavia, il giudice ha ritenuto necessario approfondire ulteriormente le indagini sulla possibile testimone oculare, nella speranza di ottenere nuove evidenze che possano fare luce sulla scomparsa della giovane.

La vicenda continua ad essere avvolta da mistero e incertezza, ma grazie alla richiesta del giudice di approfondire le indagini, potrebbero emergere nuovi elementi che potrebbero finalmente portare alla verità su ciò che è accaduto il giorno della scomparsa.