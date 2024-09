Cesena. Caso Golinucci: Pm, ‘cercheremo sempre la verità’. Udienza al Gip sull’archiviazione, consegnata la petizione

“Abbiamo chiesto al gip il compimento di precisi atti di indagine, anche alla luce delle recenti novità. Il Gip si è riservato e ha accettato anche il deposito della petizione online con le sue 41.500 firme”.

Lo spiega l’avvocata Barbara Iannuccelli, al termine dell’udienza davanti al Gip del tribunale di Forlì per discutere dell’archiviazione del caso di Cristina Golinucci, scomparsa a 21 anni il primo settembre 1992 da Cesena. Quel giorno la ragazza aveva un appuntamento col proprio padre spirituale al convento dei cappuccini, quando se ne sono perse le tracce.

A luglio la Procura di Forlì, per la decima volta, ha chiesto l’archiviazione del fascicolo di indagine, aperto per omicidio a carico di ignoti. Ma la famiglia di Cristina, la madre Marisa Degli Angeli assistita dall’avvocata Iannuccelli, si è opposta.

Ed è stata fatta in questi mesi una petizione con raccolta di firme, affinché la vicenda non venga archiviata e si possa avere finalmente una risposta a quello che accadde 32 anni fa.

“La Procura, nella persona della pm Laura Brunelli ha detto direttamente a Marisa degli Angeli, presente in udienza, che qualunque cosa accada, non smetterà mai di cercare la verità”, aggiunge Iannuccelli.

Ansa