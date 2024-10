Cesena. Cedimento di un pino in viale Carducci: l’intervento del Comune e la “diagnosi” degli esperti di Agri2000

Nella mattinata di oggi, martedì 22 ottobre, in viale Carducci un grosso pino ha ceduto “appoggiandosi” sulle mura malatestiane. Nell’immediato i tecnici comunali sono intervenuti per limitare i disagi causati dal cedimento dell’albero e per rimuovere lo stesso dal tratto stradale di via Mura Valzania. Sono in corso inoltre le opportune verifiche riguardanti eventuali danni.

Come riferisce l’ufficio comunale del Verde pubblico, l’esemplare arboreo era costantemente monitorato dalla società Agri2000, che si occupa del monitoraggio degli alberi presenti su tutto il territorio comunale (1223 sono i pini censiti attualmente), grazie all’impiego di uno strumento specifico , l’inclinometro, applicato al fine di verificarne tenuta e stabilità .

Il più recente approfondimento strumentale eseguito per diagnosticare lo stato di salute degli alberi e con lo scopo di tutelare l’incolumità pubblica, è stato ultimato nelle scorse ore, quando Agri2000 ha comunicato agli uffici comunali la necessità di abbattere il pino essendo inclinato ulteriormente di oltre 2 gradi, probabilmente a seguito del maltempo delle ultime settimane.

Cesena, 22 ottobre 2024