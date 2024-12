Cesena. Chiusura del tunnel della Secante: Lavori programmati e chiusura dalle 21 di oggi

A partire dalle 21 di oggi, 5 dicembre, il tunnel della secante subirà una chiusura temporanea nella carreggiata sud, che resterà inaccessibile fino alle 6 di domani. Inoltre, la carreggiata nord sarà chiusa dalle 21 di domani, venerdì 6 dicembre, fino alle 6 di sabato 7 dicembre.

Durante la chiusura della carreggiata sud, i veicoli in direzione Rimini dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo 4 (Cesena centro) e potranno rientrare allo svincolo 3 (Stadio Montefiore). Per la carreggiata nord, in direzione Forlì, l’uscita sarà obbligatoria allo svincolo 3 (Stadio/Montefiore), con possibilità di rientro allo svincolo 4 (Cesena centro) dalle 21 di venerdì 6 fino alle 6 di sabato 7 dicembre.

Si consiglia agli automobilisti di pianificare percorsi alternativi per evitare inconvenienti.