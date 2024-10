Cesena. Cittadino tunisino arrestato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale

Un cittadino tunisino di 45 anni è stato coinvolto in una sequenza di eventi criminosi che hanno portato alla sua denuncia e al successivo arresto nelle strade di Cesena. Nell’arco di poche ore, l’uomo ha dapprima tentato di forzare alcune auto in un parcheggio locale e in seguito ha affrontato gli agenti intervenuti.

Nella mattinata di domenica 6 ottobre, dopo la segnalazione di cittadini preoccupati, il personale del Commissariato di Cesena ha trovato il tunisino in possesso di un sasso, utilizzato per vandalizzare gli specchietti di due veicoli. Nonostante la denuncia per tentato furto, l’uomo è tornato a far parlare di sé nel pomeriggio, quando una volante lo ha notato mentre trasportava una bicicletta elettrica con il blocco ancora inserito.

Quando gli agenti hanno tentato di fermarlo per un controllo, il 45enne ha reagito scagliando la bicicletta contro uno degli operatori e tentando di scappare. Dopo una breve colluttazione, gli agenti hanno richiesto rinforzi per immobilizzarlo. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un grimaldello, suggerendo un possibile tentativo di furto della bicicletta.

Arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale nonché per possesso ingiustificato di strumenti atti a infrangere, il tunisino ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza. Il giorno seguente, il giudice ha disposto per lui l’obbligo di firma due volte al giorno presso gli uffici di Polizia.