Cesena. È morto Africo Morellini. Il cordoglio del Sindaco Enzo Lattuca

La scomparsa di Africo Morellini, volto storico della politica locale e determinato esponente del Partito Repubblicano locale e nazionale, ci rattrista e ci unisce al cordoglio del PRI cesenate.

Oltre che protagonista della vita politica e uomo di grande spessore, Morellini per tutta la vita è stato medico di base diventando negli anni un saldo e presente punto di riferimento per la comunità cesenate. Rilevante inoltre è stata la sua esperienza tra i banchi del Consiglio comunale dove è rimasto in carica dal 1980 al 1990 e dal 1999 al 2004.

Dal 2019 inoltre ha fatto parte della commissione toponomastica comunale mettendo la sua lunghissima esperienza di uomo delle istituzioni, di cultura ed esperto conoscitore della storia locale, a disposizione della città.

Le nostre condoglianze, a nome dell’Amministrazione comunale e della città tutta, alla sua famiglia, agli amici di una vita e agli amici di partito con cui ci piace ricordarlo con stima e affetto.