Cesena. Escursione fatale per un ciclista in mountain bike: fratture e trauma cranico dopo la caduta in un precipizio. Ricoverato al Bufalini

Un ciclista 49enne è stato miracolosamente salvato da un precipizio dopo una caduta durante un’escursione sulle colline nel Cesenate, precisamente nella zona di via Sorrivoli al confine con il Comune di Roncofreddo. L’uomo, in mountain bike, è caduto mentre percorreva un sentiero stretto e difficile. Il suo compagno di avventura ha prontamente chiamato il numero di emergenza tramite smartphone e un’eliambulanza è intervenuta per soccorrere il ferito, utilizzando un verricello per calare medico e infermiere vicino a lui. Dopo un’ora di operazioni di soccorso, il ciclista è stato stabilizzato, imbracato e trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni a causa di contusioni, fratture e un trauma cranico. La prognosi del paziente rimane riservata.