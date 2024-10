Cesena. Esercizi pubblici: attività di controllo della Polizia Locale tra abusi e messe a norma

Assessore Luca Ferrini: “Un bilancio complessivamente positivo anche frutto del lavoro svolto nel corso di questi anni d’intesa con le Associazioni di categoria e gli esercenti”

Prosegue l’attività di controllo della Polizia Locale sul fronte del commercio e delle attività economiche presenti sul territorio comunale, con particolare riferimento alla legittimità dei locali e alle relative occupazioni di suolo pubblico. A conclusione della stagione estiva, momento dell’anno in cui le ispezioni amministrative si intensificano, il Comando “Fiorini” di via Dell’Amore restituisce un bilancio complessivo. Sono oltre 40 gli esercizi sottoposti a verifica nell’arco di tempo indicato.

Numerosi, in questo senso, sono stati gli accessi ispettivi e le verifiche documentali eseguiti dagli agenti di Polizia Locale nei confronti delle imprese di pubblico esercizio e di pubblico spettacolo, frequentemente caratterizzate dalla promiscuità di queste attività, secondo le dinamiche tipiche di oggi. Finora sono state riscontrate 30 violazioni, delle quali 14 relative ad esercizio abusivo o irregolare del pubblico spettacolo o del pubblico esercizio , 7 per emissioni sonore rumorose e 9 per irregolarità nelle superfici occupate, anche in relazione al suolo pubblico .

Si registra tuttavia anche il compimento di alcune pratiche virtuose di “messa a norma” delle situazioni irregolari che prevedono l’avvio di procedimenti amministrativi presso lo Sportello unico comunale delle attività produttive e del turismo (Suap), che di fatto è l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

Decoro urbano, vivibilità della città e rispetto delle normative vigenti. “Questo bilancio – commenta l’Assessore con delega alla Sicurezza e alla Legalità Luca Ferrini – ci restituisce un quadro dettagliato non solo del lavoro svolto dal nostro Comando di Polizia da maggio a settembre, ma anche della situazione complessiva legata al commercio locale. Il ruolo della Polizia Locale è quello di garantire la legalità e promuovere una corretta concorrenza, nel pieno rispetto delle normative in vigore e a tutela del mercato. A questo proposito, siamo grati a tutti i pubblici esercenti che, a seguito di accertamenti volti a verificare l’osservanza delle norme in materia commerciale e sulla base di quanto previsto dai regolamenti, hanno avviato l’iter amministrativo richiesto mettendo a norma quegli aspetti trascurati. Non sfuggono d’altra parte alcuni episodi più complessi in ordine ai quali sono in corso indagini di approfondimento che, a seconda del singolo caso, potranno sfociare in contestazioni di rilievo penale. Nel corso di questi anni, anche in riferimento all’occupazione di suolo pubblico, abbiamo svolto un lavoro importante d’intesa con le associazioni di categoria e con tutti i soggetti coinvolti. Poter contare dunque su un bilancio non negativo ci rende orgogliosi di quanto finora fatto”.

Cesena, 21 ottobre 2024