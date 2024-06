Cesena. Fatale colpo di sonno: uomo finisce contro un palo con la propria auto

Questa mattina, intorno alle 06:00, un uomo ha perso il controllo della propria auto a causa di un colpo di sonno, finendo contro un palo della segnaletica stradale in via Ravennate a San Martino in Fiume. L’uomo, residente a Cesena, stava tornando a casa dopo aver terminato il suo turno di lavoro. Ha raccontato agli agenti di Polizia Locale che l’auto ha iniziato a sbandare poco prima dell’intersezione con via Fuscone, colpendo prima un segnale stradale e poi un altro prima di fermarsi all’altezza del bar di San Martino in Fiume.

Fortunatamente, il conducente non ha riportato ferite e non sono stati coinvolti altri veicoli. I danni sono stati solo materiali e non è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118.