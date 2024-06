Cesena. Finisce fuori strada con l’auto in via Rio Marano. Uomo di 82 anni soccorso dal personale del 118

Nella mattinata di ieri, mercoledì 19 giugno, alle ore 08:30, in via Rio Marano, un uomo di 82 anni residente in zona è finito fuori strada con la sua auto, una Fiat Panda. Pur essendo in buone condizioni e non avendo riportato gravi conseguenze, il conducente è stato soccorso nell’immediato dal personale medico del 118 e sottoposto a tutti gli accertamenti richiesti.

L’auto, finita nel fosso che costeggia la strada, è stata rimossa dal carro attrezzi. Sul posto anche una pattuglia infortunistica del Comando “Fiorini” di Polizia Locale che ha raccolto tutti gli elementi per risalire alle cause della fuoriuscita dalla sede stradale. Al momento tuttavia si ritiene che il sinistro stradale non abbia coinvolti altri veicoli.

Cesena, 20 giugno 2024