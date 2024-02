Cesena. Frontale sul cavalcavia autostradale di Ronta, i conducenti trasportati al Bufalini con traumi e contusioni

Frontale tra due auto sul cavalcavia autostradale di Ronta. L’incidente è avvenuto oggi alle 13:30 sul viadotto Albert Einstein. Coinvolte nel sinistro un Land Rover ed una Volvo V40 con conducente uomo e donna. La polizia locale di Cesena sta indagando sulle cause dell’accaduto, ipotizzando un’invasione improvvisa di corsia da parte di uno dei veicoli, probabilmente causata da distrazione, malore o tentativo di sorpasso.

Sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 con auto medicalizzata per soccorrere i feriti.

C.P., 55 anni, è stata medicata al Bufalini per lievi traumi contusivi dovuti alla tensione della cintura di sicurezza. M.M., 57 anni, è stato estratto dall’abitacolo dagli uomini del 115 e ha riportato lesioni e contusioni. Le valutazioni sulle stesse sono ancora in corso per determinare l’eventuale necessità di un ricovero presso lo stesso ospedale di Cesena.