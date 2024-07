Cesena. Frontale tra moto e auto su via Cervese, deceduto il centauro 21enne. Illeso il conducente dell’altro mezzo coinvolto

Scontro frontale questa mattina intorno alle ore 09:00 lungo via Cervese, all’intersezione con via Targhini. Nel sinistro stradale sono rimasti coinvolti un’automobile Skoda e un motociclo Honda che provenivano da direzioni al momento in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale di Cesena. Al vaglio anche il rispetto delle precedenze.

Alla guida dei veicoli due giovani: purtroppo il conducente della moto Honda, un ventunenne di Cervia, è deceduto prima di arrivare in ambulanza all’ospedale “M. Bufalini”. Illeso invece il conducente trentunenne dell’auto (originario di Gambettola).

La circolazione stradale è stata sospesa per circa un’ora per garantire lo svolgimento dei rilievi da parte della pattuglia della Polizia Locale intervenuta sul posto a seguito dello scontro.