Cesena. Furto in clinica: ladro si intrufola nelle stanze durante interventi chirurgici

Un ladro si sta muovendo con disinvoltura tra le stanze di una clinica, approfittando della vulnerabilità dei pazienti sottoposti a interventi chirurgici. Recentemente, un furto è avvenuto all’interno della clinica San Lorenzino mentre una paziente era in sala operatoria.

La vittima ha denunciato che, mentre era assente per una procedura medica, il malvivente ha rovistato nel cassetto del suo comodino, portando via documenti, un telefono cellulare e un beauty case contenente oggetti personali, tra cui orecchini d’oro. La paziente ha dichiarato di aver recuperato solo alcune delle sue cose, continuando a sperare nel ritrovamento dei suoi occhiali, descritti come neri e con una montatura ampia.

Le autorità stanno esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza nei dintorni della clinica per rintracciare il ladro e portarlo di fronte alla giustizia. L’incidente solleva preoccupazione sulla sicurezza all’interno delle strutture sanitarie, dove i pazienti dovrebbero sentirsi protetti.