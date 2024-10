Cesena. Gennaio 2023: Intervento “non effettuato” all’Ospedale Bufalini porta a nuove indagini

È stata avviata una perizia medico-legale per fare chiarezza sulle circostanze di un intervento chirurgico effettuato nel gennaio 2023 all’ospedale Bufalini di Cesena. Una donna di 45 anni, ricoverata per appendicite acuta, ha subito un’operazione in laparoscopia durante la quale, contrariamente a quanto previsto, non è stata asportata l’appendice. A seguito dell’operazione, la paziente ha accusato gravi problemi fisici.

Dopo la prima fase di ricovero, in cui i dolori persistenti hanno spinto la donna a sottoporsi a ulteriori accertamenti e ricoveri, ha deciso di chiedere assistenza a un altro ospedale, quello di Forlì. Qui, a metà aprile, è stato deciso un secondo intervento chirurgico, più invasivo, per rimuovere definitivamente l’appendice, poiché nella precedente operazione erano stati eliminati solo tessuti adiposi e coaguli.

Nel corso delle indagini condotte dal pubblico ministero Laura Brunelli, sono stati iscritti nel registro degli indagati tre medici, tra cui due chirurghi e un radiologo, accusati di lesioni colpose. In seguito a una richiesta della Procura, il giudice per le indagini preliminari Elisabetta Giorgi ha programmato un incidente probatorio per l’8 novembre, nel quale verrà conferito l’incarico a due esperti: il medico legale Aurelio Caminiti e il chirurgo vascolare Domenico Garcea. L’avvocato Chiara Rinaldi, rappresentante della parte lesa, nominerà i propri consulenti, mentre i difensori degli indagati avranno la possibilità di fare lo stesso.