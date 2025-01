Cesena. Giornata della memoria 2025: un mese intero per ricordare, riflettere, confrontarsi

Prenderanno avvio venerdì 24 gennaio le iniziative proposte dall’Amministrazione comunale insieme all’Istituto Storico di Forlì-Cesena ed altri partner del territorio

In un contesto storico, quello attuale, così critico e delicato, occasioni come la Giornata della Memoria diventano ancora più indispensabili al fine di ricordare, riflettere e di aprire un confronto comunitario capace di mettere in dialogo passato e presente. Quest’anno l’ Amministrazione comunale e la Presidenza del Consiglio comunale di Cesena , in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’apertura dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, propongono alla cittadinanza e all’ambito scolastico una ricca programmazione di eventi e iniziative definita insieme ad Anpi, Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, Centro Pace comunale, Romagna Iniziative, ERT / Teatro nazionale e I Percorsi del Savio.

Proiezioni, incontri con l’autore, concerti, visite guidate. Il calendario presentato questa mattina nella Sala Proiezioni della Malatestiana si inserisce nell’ambito di un percorso avviato il 20 ottobre 2024 in occasione della Liberazione della città dall’oppressione nazifascista che si concluderà il 25 aprile per la festa della Liberazione d’Italia. Tutte le iniziative proposte saranno ad accesso libero e gratuito anche se in diversi casi sarà necessaria la prenotazione. Come già sperimentato lo scorso anno, sabato 25 gennaio torna nella piazzetta interna della Biblioteca Malatestiana l’iniziativa ‘Dall’alba al tramonto’, maratona di letture aperte a tutti coloro che vogliono condividere la lettura di un brano incentrato sull’Olocausto. Domenica 26 invece sarà la volta di ‘Cesena ebraica’ (su prenotazione): due passeggiate per il centro storico tese a svelare i luoghi della memoria ma anche i protagonisti di episodi posti ormai da 80 anni al centro delle iniziative cittadine. Tra gli altri si ricorderanno Bernard Brumer, Elena Brumer-Rosenbaum, Anna Forti, Elda Forti, Lina Forti, Lucia Forti, Diana Iacchia, Dina Iacchia, Amalia Saralvo Levi, Giorgio Saralvo, Mario Saralvo, cesenati deportati negli anni 1943-1944 a cui l’Amministrazione comunale ha dedicato la lapide commemorativa apposta sulla facciata del palazzo del Ridotto. Proprio qui, in piazza Almerici, lunedì 27 gennaio, alle ore 11:30, si terrà la cerimonia commemorativa istituzionale con la posa della corona e la suggestiva riproduzione di alcuni brani della tradizione popolare ebraica.

Di seguito la programmazione integrale anche reperibile sul sito del Comune di Cesena.

Giornata della memoria 2025

Chi non ricorda il passato è condannato a ripeterlo – George Santayana

Venerdì 24 gennaio e sabato 25 gennaio

Memowalk. Il futuro ha memoria – ore 14:00-17:00 (due turni a pomeriggio)

Centro storico

L’espressione ‘memowalk’ riassume in sé l’esperienza del camminare e quella del fare memoria: si tratta di percorsi a piedi, pensati per i più giovani, per leggere e interpretare i segni lasciati dalla Storia nel centro storico di Cesena. In occasione del Giorno della Memoria, gli studenti di ‘Promemoria Auschwitz’ seguiranno le tracce della presenza ebraica in città, in un viaggio a ritroso nel tempo che, a partire dal Medioevo e attraversando sei secoli di storia, li porterà a ricostruire le vicende di alcune famiglie colpite dalle politiche razziste – discriminatorie e persecutorie – messe in atto dal regime fascista tra gli anni Venti e Quaranta del Novecento. Saranno guidati, in questa esplorazione urbana, da un giovane storico. Ascolteranno brani musicali e interventi teatrali appositamente scelti e impareranno a leggere la cartina dei luoghi della memoria della città.

Sabato 25 gennaio

Dall’alba al tramonto

Piazzetta interna Biblioteca Malatestiana

Una staffetta di voci, una rete di racconti che prenderà forma sul filo della memoria. A partire dalle ore 10:30, e fino alle ore 12:30, la Biblioteca Malatestiana Moderna ospiterà l’iniziativa “Dall’alba al tramonto”, una lettura pubblica e continuativa di brani tratti dai libri che raccontano la lunga notte della Shoah ripercorrendo il difficile periodo che va 1938, anno in cui in Italia furono promulgate le leggi razziali, alla fine della Seconda guerra mondiale. Tutti coloro che intendono condividere la propria lettura possono farlo presentandosi nella mattina di sabato in Malatestiana e leggendo a voce alta il brano selezionato. Iniziativa realizzata anche grazie alla collaborazione del gruppo di lettura ‘Libriamoci’ e di Agesci Cesena.

Domenica 26 gennaio

Cesena ebraica – ore 10:30/ore 15:00

Centro storico

Partirà dal rifugio antiaereo di viale Mazzoni e si concluderà in piazza Almerici, sotto la lapide del palazzo del Ridotto a memoria degli Ebrei cesenati vittime della Seconda guerra mondiale, la passeggiata guidata proposta dalla DMC I Percorsi del Savio, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, in programma per domenica 26 gennaio su due turni, alle ore 10:30 e alle ore 15:00. Una guida professionista, affiancata da un rappresentate del Quartiere Centro Urbano e da musicisti dell’Accademia Italiana del Clarinetto, guiderà i partecipanti lungo le vie della memoria che toccheranno il rifugio di viale Mazzoni, Casa Saralvo in piazza del Popolo, le abitazioni delle sorelle Jacchia e Forti, fino ad arrivare in piazza Almerici laddove un tempo sorgeva l’antica sinagoga ebraica. Alle parole si alterneranno testimonianze e musica klezmer.

Punto di ritrovo: Ufficio Turistico IAT Cesena – Piazza del Popolo 9. Prenotazione obbligatoria per telefono 0547 356327 o per e-mail info@ipercorsidelsavio.it – www.ipercorsidelsavio.it | Evento gratuito, finanziato dall’Amministrazione comunale, e col numero massimo di 25 partecipanti a turno.

Domenica 26 gennaio

Paola Trevisan presenta ‘La persecuzione dei rom e dei sinti nell’Italia fascista’

Sala Lignea Malatestiana – ore 17:00

Quale fu l’atteggiamento del fascismo verso coloro che definiva “zingari”? Come si articolò la persecuzione dei rom e dei sinti e come mai la sua memoria non ha trovato spazio nell’Italia repubblicana? Sulla base di un’estesa documentazione archivistica messa a confronto con testimonianze e ricerche storico-etnografiche, Paola Trevisan con il volume ‘La persecuzione dei rom e dei sinti nell’Italia fascista. Storia, etnografia e memorie’ (Viella, pp. 312), ricostruisce per la prima volta le politiche antizingari del regime fascista e la loro ricaduta su rom e sinti che vivevano in Italia: prima pensati indistintamente come vagabondi stranieri da respingere ed espellere, poi sottoposti al confino di polizia e forzatamente trasferiti (dalla Venezia Giulia e Tridentina in particolare) nelle regioni meridionali e, con l’entrata in guerra dell’Italia, internati in località sparse per la penisola e nei campi di concentramento. Dialogherà con l’autrice Paolo Zanfini, Direttore scientifico della Biblioteca Malatestiana. Ingresso libero e gratuito.

Domenica 26 gennaio

Musica per la Memoria – ore 20:30

Auditorium Palazzo Nadiani (via Dandini, 5)

In occasione dell’ottantesimo della Liberazione e dell’apertura dei cancelli del campo di Concentramento di Auschwitz-Birkenau, Anpi Cesena propone un concerto in cui verranno riprodotti i seguenti brani: Hermann Gurtler ‘Divertimento’ per flauto e clarinetto basso; Franco Margola ‘Sonata prima’ per due chitarre e ‘Quattro episodi’ per flauto e chitarra; Robert Emanuel Heilbut ‘Muziekboekje’ per due chitarre, per flauto e clarinetto; Marius Flothuis ‘Aubade Op. 19° per flauto solo; Mario Castelnuovo Tedesco ‘Egloga’ Op. 206 per flauto, clarinetto e chitarra. Interverranno i musicisti Yuri Ciccarese, Fabio Battistelli, Sandro Lazzeri e Anthony Guerrini. Per informazioni: 333 1475919 – 339 7784109.

Lunedì 27 gennaio

Giornata della Memoria – ore 11:30

Palazzo del Ridotto (piazza Almerici)

L’Amministrazione comunale ricorderà le persecuzioni e lo sterminio del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti con la posa di una corona alla lapide dedicata

ai concittadini ebrei deportati negli anni 1943-44. La cerimonia istituzionale sarà preceduta da una visita guidata riservata alle scuole a cura della professoressa Giulia Iacuzzi dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena a cui sarà presentato il cortometraggio prodotto dal Comune nel 2021 ‘Li hanno portati via’ sugli ebrei cesenati arrestati e deportati.

Lunedì 27 gennaio

Sette giornate particolari – ore 17:00

Aula Magna Biblioteca Malatestiana

Sarà l’esperto di storia locale Franco Spazzoli a riportare virtualmente i cesenati a quel 17 dicembre 1943 quando anche a Cesena ebbero inizio le deportazioni degli ebrei residenti in città. In modo particolare, nel corso del pomeriggio, Spazzoli affronterà, tra aneddoti e curiosità, le storie delle tre famiglie dapprima arrestate e poi destinate al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Si tratta dei Saralvo, delle sorelle Forti e delle sorelle Jacchia, oggi ricordate da ben nove pietre d’inciampo (una per ciascuno) poste davanti alle rispettive abitazioni. Evento ad accesso libero e gratuito.

Lunedì 27 gennaio

Sussurri di speranza – ore 17:00

Biblioteca Malatestiana Ragazzi

Nell’ambito della rassegna ‘Succede alla Malatestiana Ragazzi’ alle lettrici e ai lettori dai 5 anni in poi sarà proposto il laboratorio di lettura ‘Sussurri di speranza’, una storia di coraggio, amicizia e solidarietà, ambientata negli anni della seconda guerra mondiale. Un racconto che, nonostante le difficoltà, ci insegna ancora oggi la forza della speranza e la bontà umana. Iniziativa gratuita. Per informazioni e prenotazioni scrivere una mail a malatestianaragazzi@comune.cesena.fc.it oppure contattare i numeri 0547 610892 e su WhatsApp 366 143006.

Lunedì 27 gennaio

Seminario ‘Il futuro della memoria’ – ore 17:30

Centro per la Pace ‘E. Balducci’ (via Chiaramonti, 46)

Quasi venticinque anni fa veniva istituito in Italia il Giorno della Memoria. A ottant’anni dalla liberazione dei campi di Auschwitz, in un contesto socio-politico estremamente complesso e problematico, si impone una riflessione critica su questa data memoriale: che uso ne abbiamo fatto? Che tipo di rapporto intrattiene con il nostro presente? La storia e la memoria pubblica possono davvero costituire un antidoto contro le pratiche di violenza e oppressione che si dispiegano nel nostro tempo? E infine, riuscirà il Giorno della Memoria ad avere un futuro? Lo storico Carlo Greppi affronterà questi interrogativi nel corso di un seminario destinato a docenti, educatori e operatori culturali, guidando i partecipanti in una appassionante e appassionata indagine sul rapporto tra storia, memoria e tempo presente. Iscrizioni a: centropace.cesena@gmail.com.

Martedì 28 gennaio

Ultimo Round – ore 10:00

Teatro ‘Alessandro Bonci’ (piazza Guidazzi)

‘Ultimo round. Storia del pugile sinti Johann ‘Rukelie’ Trollmann’ di Gaetano Colella e Andrea Simonetti. Allo spettacolo, proposto nell’ambito del teatro ragazzi 2025, seguirà l’incontro con lo storico Carlo Greppi dal titolo: ‘In lotta contro i fascismi’. Tra gli anni Venti e gli anni Quaranta una vasta minoranza di donne e uomini di ogni ceto sociale, credo politico e provenienza geografica ha contrastato i fascismi, in varie forme, in tutta Europa. La storia di Trollmann, che si batte contro i suoi persecutori e contro i suoi aguzzini con coraggio e irriverenza, stando sul ring fino all’ultimo, si colloca in questo contesto. Lo storico Carlo Greppi ne discute con l’attore e autore Andrea Simonetti. L’incontro, pensato per gli studenti e aperto anche alla cittadinanza, è organizzato da ERT / Teatro nazionale, a cura dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì Cesena con il contributo di Romagna Iniziative.

Lunedì 3 febbraio

Fotografare la Shoah – ore 17:00

Aula Magna della Biblioteca Malatestiana

Nel corso del pomeriggio Laura Fontana presenterà il suo ultimo libro Fotografare la Shoah. Comprendere le immagini della distruzione degli ebrei (Einaudi, 2025). Laura Fontana, storica della Shoah ed esperta di didattica, è impegnata da molti anni in attività di insegnamento e formazione per docenti italiani ed europei. È autrice di numerosi saggi in italiano, inglese e francese, tradotti anche in ebraico, ha curato la pubblicazione di volumi collettivi e numeri speciali di riviste accademiche. L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, è a cura dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì Cesena.

Giovedì 6 febbraio

Quelle ragazze ribelli – 11:00

Teatro Verdi

Protagoniste del racconto sono storie di ragazze e donne che hanno vissuto o vivono con coraggio il loro tempo e sono esempio di ribellione contro convenzioni, discriminazioni, stereotipi culturali. Paula, Malala, Rosa, Giulia, Teresa, Shymaa hanno realizzato il loro sogno di libertà, rompendo gli schemi che la società, regolata dagli uomini, ha loro imposto. Giochi di ombre, coreografie e un ricco commento musicale che spazia dal jazz al pop di Jovanotti, accompagnano questo viaggio nella storia dalla fine del diciannovesimo secolo fino ad oggi. Discriminazioni di genere e di razza, il dramma della guerra, i soprusi verso i più deboli, il bullismo, la mancanza di libertà di espressione: questi sono i campi di battaglia su cui le nostre “ragazze” devono combattere, territori di paura purtroppo sempre attuali e che ci toccano più o meno da vicino. A cura di Romagna Iniziative. L’ingresso sarà gratuito per tutti gli istituti scolastici.

Da mercoledì 19 a venerdì 24 febbraio

Promemoria Auschwitz – Viaggio della memoria

Sono 129 gli studenti delle scuole superiori di Forlì-Cesena, di cui 17 cesenati, che prenderanno parte all’edizione 2025 di ‘Promemoria Auschwitz’, progetto di educazione alla cittadinanza europea pensato per accompagnare le giovani generazioni alla scoperta e alla comprensione della complessità del mondo che ci circonda a partire dal passato e dalle sue narrazioni, affinché possano acquisire lo spirito critico necessario a un protagonismo come cittadini nel presente. Dopo settimane di preparazione, sono ormai pronti per affrontare la fase centrale del loro percorso formativo: l’esperienza del viaggio di memoria a Cracovia, che prevede le visite allo storico quartiere ebraico di ‘Kazimierz’, all’ex ghetto nazista della città, al Museo storico ‘Fabbrica di Oskar Schindler’ e agli ex campi di concentramento e sterminio di Auschwitz I e II (Birkenau).

Inoltre nel corso dei pomeriggi di sabato 25, dalle ore 15:30, di domenica 26, dalle ore 16:00, e di lunedì 27, alle ore 16:00, nella sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana saranno proposte proiezioni a tema adatte a un’ampia platea. Per le informazioni specifiche sulle proiezioni ci si può recare in biblioteca oppure inviare una mail a malatestianamediateca@comune.cesena.fc.it. Anche quest’anno la Biblioteca Malatestiana proporrà ai suoi utenti una selezione di titoli di libri e di film.

Nel corso di queste stesse giornate il rifugio antiaereo di viale Mazzoni osserverà aperture straordinarie: sabato 25 potrà dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e domenica 26 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e, nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Cesena, 21 gennaio 2025