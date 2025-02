CESENA. Giorno del Ricordo, cerimonia istituzionale al giardino ‘Vittime delle foibe’ e proiezione di un docufilm in Biblioteca Malatestiana Doppio appuntamento per lunedì 10 e martedì 11 febbraio

L’Amministrazione comunale di Cesena, lunedì 10 febbraio, in occasione della ricorrenza del ‘Giorno del Ricordo’, istituito in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, ricorderà quegli avvenimenti alle ore 11:00 con la posa di una corona nel giardino dedicato alle ‘Vittime delle Foibe’, a San Mauro in Valle, tra via della Valle e via Certaldo.

Inoltre, Comune e Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, martedì 11, alle ore 17:00, nella sala proiezioni della Biblioteca Malatestianaproporranno un incontro di approfondimento che sarà caratterizzato dalla visione del film documentario ‘L’ultima spiaggia. Pola fra la strage di Vergarolla e l’esodo’ di Alessandro Quadretti e Domenico Guzzo, che ripercorre quello che accadde il 18 agosto del 1946 attraverso i ricordi dei pochi sopravvissuti, e da un dibattito.

Quel giorno, sulla spiaggia di Vergarolla, a Pola – unica parte dell’Istria al di fuori del controllo Jugoslavo di Tito, sotto amministrazione anglo americana – c’erano centinaia di persone, compresi molti bambini, pronte ad assistere ad una rinomata gara di nuoto. Una manifestazione che aveva anche l’intento di mantenere un legame con il resto dell’Italia. Alle 14:15 l’esplosione di numerose mine, apparentemente disinnescate, per un totale di circa nove tonnellate di esplosivo, provocò decine di vittime, 65 quelle accertate. I soccorsi furono complessi e caotici, molti corpi furono letteralmente polverizzati. Il fallimento delle indagini e la mancata individuazione dei responsabili finiranno per cristallizzare nella cittadinanza la convinzione che Pola fosse una sorta di pedina di scambio nel gioco delle potenze vincitrici della guerra. Sostanzialmente la popolazione italiana di Pola ritenne di trovarsi di fronte ad un’alternativa secca: o rimanere nella propria città in balia di un potere che non offriva alcuna garanzia sul piano della sicurezza personale e della difesa dell’italianità, o prendere la via dell’esilio.

Interverranno il regista Alessandro Quadretti e il professore Alberto Gagliardo.

Cesena, 6 febbraio 2025

L’Ufficio Stampa

Alessandro Notarnicola