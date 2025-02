Cesena. Giorno del Ricordo, l’Amministrazione comunale depone una corona commemorativa al giardino ‘Vittime delle foibe’ di San Mauro in Valle

Questa mattina l’Amministrazione comunale di Cesena, rappresentata dal Vicesindaco Christian Castorri e dal Presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini, in occasione della ricorrenza del ‘Giorno del Ricordo’, istituito in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, ha ricordato quegli avvenimenti con la posa di una corona nel giardino dedicato alle ‘Vittime delle Foibe’, a San Mauro in Valle, tra via della Valle e via Certaldo. Al momento istituzionale hanno preso parte inoltre alcune rappresentanze delle associazioni d’arma e combattentistiche.

I momenti di riflessione e confronto proseguiranno anche nella giornata di domani in occasione dell’evento organizzato da Comune e Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, alle ore 17:00, nella sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana dove verrà trasmesso il film documentario ‘L’ultima spiaggia. Pola fra la strage di Vergarolla e l’esodo’ di Alessandro Quadretti e Domenico Guzzo, che ripercorre quello che accadde il 18 agosto del 1946 attraverso i ricordi dei pochi sopravvissuti, e da un dibattito. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Cesena, 10 febbraio 2025

