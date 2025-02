Cesena. Incendio devastante alla Air Machine: Intervento dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, un incendio di vaste proporzioni ha colpito la Air Machine, un’azienda specializzata in articoli e materiale sportivo, situata in via delle Mele. Le fiamme si sono propagate rapidamente, richiedendo l’intervento di cinque squadre di Vigili del Fuoco provenienti da Cesena, Forlì e San Piero, supportate da mezzi di autoscala.

Le operazioni per contenere il rogo e garantire la sicurezza dell’area sono iniziate ore fa e si presentano particolarmente complesse. Attualmente, non sono state rese note le cause dell’incendio, che sono oggetto di indagine. Gli aggiornamenti sulle conseguenze dell’evento e sull’eventuale danno all’azienda sono attesi nelle prossime ore.