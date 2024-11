Cesena. Incidente stradale in via Madonna dello Schioppo e albero pericolante in via San Martino in Fiume

In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti del comando “Fiorini” di Polizia Locale

Nella mattinata di ieri, mercoledì 20 novembre, intorno alle ore 13:30, in via Madonna dello Schioppo 617 due pattuglie della Polizia Locale di Cesena sono intervenute a seguito di un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte un’automobile Opel Corsa, alla cui guida si trovava un ottantenne di Cesena che a seguito dell’impatto ha riportato lievi lesioni, e una motocicletta condotta da un ventiseienne domiciliato a Cesena ma residente in Abruzzo, che ha riportato ferite medie.

Il sinistro è avvenuto sulla corsia di marcia con direzione Forlì-Rimini con urto frontale/laterale destro a causa di una mancata precedenza nella fase di immissione del flusso veicolare da parte dell’Opel Corsa che si trovava parcheggiata fuori dalla corsia di marcia. La circolazione ha subìto un parziale rallentamento fino alle ore 14:35, quando i veicoli sono stati rimossi.

Sempre ieri, ma in serata, la Polizia Locale di Cesena e i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via San Martino in Fiume, all’altezza del civico 73, dove è stato segnalato un albero pericolante il cui crollo avrebbe potuto causare gravi danni ai cavi dell’illuminazione pubblica e serie conseguenze ad eventuali passanti o automobili in sosta. Al fine di mettere in sicurezza il tratto stradale, si è proceduto dunque con la chiusura temporanea della via in attesa dell’avvio delle operazioni di taglio e messa in sicurezza previste per questa mattina. Alle ore 18:30 l’area era in sicurezza.

Cesena, 21 novembre 2024