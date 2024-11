Cesena. Incidente sulla Via Cervese: escavatore caduto blocca il traffico

Oggi pomeriggio, a partire dalle 15.30, la Via Cervese a Cesena è rimasta bloccata in direzione mare a causa di un incidente insolito. Un escavatore è precipitato dal mezzo di trasporto che lo portava, nei pressi del cavalcavia di San Giorgio. Secondo le prime ricostruzioni, il braccio idraulico del veicolo si è alzato inaspettatamente, colpendo il sottopasso autostradale e causando la caduta laterale dell’escavatore. Fortunatamente, non si registrano feriti, poiché non transitava nessuno in direzione Cesena al momento dell’incidente.

Le autorità locali, insieme al personale di Autostrade per l’Italia, sono intervenute per gestire la situazione e regolare il traffico nella zona. Immediate le operazioni di rimozione dell’escavatore.